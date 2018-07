Zum drittenmal hat sich Handkes „Kaspar“ auf der Bühne bewährt. Über die Inszenierungen in Frankfurt und Oberhausen berichteten wir vor zwei Wochen. In Bremen, das sich als Theaterstadt ja inzwischen einen erstaunlichen, ganz unbremischen Ruf erworben hat, brachte Hans Neuenfels das Stück auf die Bühne der Kammerspiele in der Böttcherstraße, um die man die Bremer beneiden möchte.

Nicht daß nun schon drei Inszenierungen vorliegen, ist so bemerkenswert; aber: daß drei Regisseure der Sache drei so ganz verschiedene Seiten abgewinnen konnten, zeugt für eine Strapazierfähigkeit, wie sie nur Theaterstücke haben, bei denen im Anfang das Wort ist.

Das Wort, die Wörter, die Worte, der Satz: sie sind für Handke, mehr als für jeden Stückeschreiber vor ihm, Anfang und Ende. Dazwischen schalten die Regisseure und können beinahe machen, was sie wollen: für Handke-Leser ist es eher enttäuschend.

Hans Neuenfels hatte aus Handkes Untertitel „Sprechfolterung“ die Berechtigung zu einer sadistischen Inszenierung abgeleitet. Die „Einsager“ und „Einflüsterer“ wurden zu Einpeitschern und Folterknechten; Kaspar, die Kreatur, wurde nicht nur philologisch, sondern auch physisch vergewaltigt, nicht nur mit Sätzen, sondern auch mit schweren Möbelstücken überladen.

Die Premiere fand an einem ohnehin schwülen Abend unter vier Scheinwerfern statt, die neben der Helligkeit soviel Hitze ausstrahlten, wie nötig war, um auch die Zuschauer in dieses sadomasochistische Spiel mit einzubeziehen. Schweiß floß allenthalben sichtbar – am sichtbarsten natürlich auf der Bühne, und als Tortur dritten Grades wollte es erscheinen, als die Schauspieler ihre völlig durchschwitzten Kleider auch noch miteinander tauschen mußten.

Held des Abends in einem keineswegs nur metaphorischen Sinne war der Kaspar-Darsteller Volkert Kraeft: Bei einer Temperatur von mehr als dreißig Grad Celsius zu physischen Kraftakten gezwungen, die manchen Leistungssportler knieweich gemacht hätten, memorierte er den gewiß nicht einfachen Handke-Text fehlerlos. Einen solchen Totaleinsatz eines Mimen habe ich bisher nur beim Living Theatre erlebt. Leo