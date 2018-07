Von Heinz Michaels

Richard Budde, Leiter der Presseabteilung der Volkswagenwerk AG, trat die Flucht nach vorn an. Wie die Arbeiter des Wolfsburger Werkes legte auch die Presseabteilung am Samstag vorletzter Woche eine Sonderschicht ein, so daß die Sonntagszeitungen und das Fernsehen am nächsten Tag einen neuen Volkswagen ankündigen konnten, der im Herbst auf den Markt kommen soll.

„Eine Wochenzeitschrift hat sich Informationen und Photos von einem in Vorbereitung befindlichen neuen großen Volkswagen beschafft...“ hieß es in der Pressemitteilung. Ein Anruf der Deutschen Presse Agentur in den frühen Morgenstunden des Samstags habe ihn alarmiert, erzählte Budde.

Und richtig: Am Montag hing das Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ in den Kiosken mit einem verschwommenen Bild des neuen Mittelklassewagens VW 411 auf der Titelseite. Über acht Seiten hinweg berichtete das Blatt über den „langen Marsch“ des größten europäischen Automobilproduzenten von der Ein-Typ-Fabrik bis zum Vorstoß in neue Klassen. Der Marsch dauerte 21 Jahre.

Vergeblich hatte sich das Volkswagenwerk bemüht, eine Veröffentlichung zu verhindern, „um den Markt nicht zu beunruhigen“, just in dem Augenblick nämlich, da es bei VW wieder bergauf geht. War das Werk im März im Inlandabsatz noch im Minus gegenüber dem Vorjahr gewesen, so brachte der April erstmals wieder ein Plus und zwar um stolze 17 Prozent.

Doch Spiegel-Redakteur Leo Brawand hatte das Material bereits Monate in der Schreibtischschublade liegen lassen, „aus Fairneß, um Schäden für das Unternehmen zu vermeiden“. Und weil aus dem hermetisch von der Umwelt abgeriegelten Versuchsgelände in der Heide nördlich Wolfsburg nun doch Einzelheiten durchsickerten, mochte man im Hamburger Pressehaus nicht länger warten. Die Konkurrenz war auf der Fährte.

Auch ein gerissener Publicity-Manager hätte den Zeitpunkt für eine Ankündigung des neuen Volkswagens kaum günstiger wählen können. Nach dem Durchfahren der Talsohle des Jahres 1967 formiert sich die Automobilindustrie jetzt neu, um Kunden für die Produkte ihrer wieder auf Touren laufenden Montagebänder zu gewinnen.