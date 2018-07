Inhalt Seite 1 — Krach in der Liederhalle Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Vetten

Der Deutsche Sportbund, mit 8,2 Millionen Mitgliedern die größte Organisation im Lande, erfreut sich bei hohen und höchsten Stellen eines nützlichen Mißverständnisses: Es handele sich bei diesen 8 Millionen, so mutmaßen nicht wenige Parteimanager und Wahltaktiker, um eine politische Potenz. Folglich bricht anläßlich guter Gelegenheiten eine Flut vom Sympathiekundgebungen über den Sport herein. Es zeigt sich der Kanzler im Fernsehbilde, das Ministerium des Inneren kann trotz dringender Notstandsgeschäfte für zwei volle Tage den Staatssekretär entbehren, und die Abgeordneten diverser Parlamente und Parteien geben sich leutselig-sportiv.

Die Sportführer sonnen sich nicht ungern in dieser Huld, erblicken sie doch darin den Beweis für gesellschaftlichen Rang und Emanzipation. Außerdem läßt sich mit dem allerhöchsten Wohlwollen auch jener tiefverwurzelte Minderwertigkeitskomplex kompensieren, den so mancher Sportler – verursacht durch intellektuellen oder gesellschaftlichen Dünkel der Umwelt – mit sich herumträgt.

In der Stuttgarter Liederhalle bedachten Sport und Politik einander mit Lob und Gegenlob: der Kanzler las des breiteren aus einem Manuskript, das er – jugendlich – über Handball verfaßt hatte und bekundete damit – lächelnd, herzlich, volksnah – Geistesverwandtschaft mit der Versammlung, Willi Daume, Sportchef in Mehrfachfunktion, legte in geschliffener Formulierung und unter Zuhilfenahme von Gedanken berühmter Schöngeister dar, welche ethischen und schöpferischen Kräfte im Sporte pulsen, und so gesehen ähnelte der Beginn des DSB-Bundestages durchaus den hehren Feiern früherer Jahre. Der Sport präsentierte sich im Stehkragen.

Damit aber war der feierliche Teil denn auch schon beendet, denn das Programm schrieb den Delegierten vor, erstmals bei solcher Tagung sozusagen die Ärmel aufzukrempeln. In Arbeitskreisen „Sport und Staat“, „Führungsnachwuchs“ und „Sport der Frauen und Mädchen“ rangen die Sportabgeordneten buchstäblich im Schweiße ihres Angesichtes um Resolutionen, die anderntags dem Plenum vorgelegt werden sollten. Weil man da „nicht einfach Schmonzes“ anbieten kann, wie es einer formulierte, machten es sich die Delegierten nicht leicht, fünf Stunden lang kämpften sie allein in den Arbeitskreisen „Führungsnachwuchs“ und „Sport und Staat“ um ein Ergebnis. „Was dabei herauskommt“, rühmte ein Kenner der Materie, „ist zwar zur Hälfte nur heiße Luft, aber wir müssen ja erst diskutieren lernen.“ Tatsächlich kann das Ergebnis der Diskussionen nur als Grundlage betrachtet werden, aber allenthalben war hinterher Genugtuung darüber zu verspüren, das Gespräch auf so breiter Ebene wenigstens einmal begonnen zu haben. Auf die Gefahr hin, daß die Hauptversammlungen des Deutschen Sportbundes künftig des geselligen und feierlichen Charakters entraten müssen, wollen die Sportführer den unbequemeren Weg weitergehen: auch die künftigen Bundestage sollen „Arbeitstage“ sein.

Der nützliche Teil des Verbandstages wurde freilich überdeckt von einem ungestümen Angriff auf Willi Daume: Dr. Georg von Opel, Vorsitzender der Deutschen Olympischen Gesellschaft, Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees, Vorsitzender des Deutschen Schützenbundes, Initiator des „Goldenen Planes“, Stifter des Goldenen Schuhes für Dauerwanderer und mithin – wie man annehmen sollte – reichlich mit administrativer Sportarbeit ausgelastet, fühlt sich nichtsdestotrotz von Willi Daume ausgetrickst, absichtlich im Unwissen gehalten und überhaupt in wichtigen Dingen schmählich ignoriert. Überdies glaubt er, daß der Deutsche Sportbund leichtfertig Geld verschleudere, daß der Präsident gewissermaßen allerlei im Dunklen munkle und überhaupt der ganze Sport unter Daumes „diktatorischer“, „selbstherrlicher“ und „vom Ehrgeiz getriebener“ Art zu leiden habe.

Ganz offenbar blieb etlichen Delegierten die Sprache weg ob solcher Vorwürfe, denn seit 18 Jahren schon regiert Willi Daume unumschränkt den deutschen Sport, noch nie war er öffentlich solcher Kritik ausgesetzt gewesen, allemal haben sie ihn einstimmig wiedergewählt – und nun dies! Georg von Opel, nicht gerade ein Meister der Rhetorik, brachte seine Anschuldigungen offenbar mit erhöhtem Blutdruck vor, er erregte sich dermaßen, daß er am Schluß, im Wortgefecht, sogar unterstellte, die westdeutsche Sportführung wolle den gesamtdeutschen Sportverkehr nicht, und gegen Ende des Verbandstages – als über die Verlegung der DSB-Zentrale von Frankfurt nach Köln die Rede war – da löste sich sein Zorn in einem gepreßten Zwischenruf: „Diktatur.“