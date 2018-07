Ist der Versuch des sowjetischen Ministerpräsidenten, das Tempo der Prager Reformer an Ort und Stelle abzubremsen, gescheitert? Kossygin reiste am Sonnabend voriger Woche – vier Tage früher als ursprünglich vorgesehen – eilig nach Moskau zurück. Er nahm sich nicht einmal die Zeit, mit seinen Gastgebern ein Kommunipue auszuarbeiten – unter verbündeten kommunistischen Staaten ein ungewöhnlicher Vorgang.

Kossygin war überraschend am Freitag vorletzter Woche in Prag eingetroffen, um angeblich auf einem Kurzurlaub in Karlsbad sein Gallenleiden zu kurieren. Wenige Stunden vorher hatte sich der sowjetische Verteidigungsminister Gretschko in der tschechoslowakischen Hauptstadt eingefunden, offiziell auf Ersuchen seines Prager Kollegen Dzur, der freilich erst hinterher von der Einladung erfuhr.

Unter einer neuen Sprachregelung stellten die tschechoslowakischen Presseorgane, Radio und Fernsehen ihren Wortkrieg mit Moskau ein. Die Kreml-Herren bekundeten „Verständnis“ für die jüngste Entwicklung in der Tschechoslowakei und erzielten „volle Übereinstimmung“ mit ihren Gesprächspartnern – so die Prager Nachrichtenagentur CTK. Gleichwohl kann ihr Besuch nicht ohne Komplikationen abgelaufen sein. Denn auf der Tagesordnung stand ein sowjetischer Kredit für die tschechoslowakische Wirtschafts- und Sozialreform und der Schutz der tschechoslowakischen Westgrenze.

Ulbricht hatte die ost-westliche Spannung bereits vor Wochen vorsorglich durch Nadelstiche im Berlin-Verkehr erhöht. Moskau steigerte seine Angriffe gegen die Bonner Notstandsgesetze, die von der „Prawda“ als ernstester Schritt in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte seit Gründung der Bundeswehr bezeichnet wurden. Und das Moskauer Regierungsorgan „Iswestija“ polemisierte vorige Woche plötzlich heftig gegen die Strategie der „Vorwärtsverteidigung“, die der NATO-Rat bereits vor einem halben Jahr beschlossen hatte.

Der Vorwände für eine „friedliche Besetzung“ der ČSSR durch Streitkräfte der Sowjets oder des Warschauer Paktes gab es also genug; in Bonn erklärte Bundespressechef Diehl Mitte voriger Woche, die Verlegung von 10 000 bis 12 000 Mann sei noch immer aktuell. Dzur dementierte halbherzig: „Es gibt keinen Ausspruch, an dem nicht etwas dran wäre.“ Wenig später wurde bekannt: In Polen und der ČSSR soll nächsten Monat lediglich eine gemeinsame Stabsrahmenübung der Paktstreitkräfte stattfinden. Ziel des Manövers: Erhöhung der Gefechtsbereitschaft bei Truppen und Stäben.

Dem Prager Parteichef Dubček stand freilich am Wochenbeginn sein schwerstes Gefecht noch bevor. Auf der für Mitte der Woche angesetzten Tagung des Zentralkomitees stehen „Kaderprobleme“ zur Debatte. Dahinter verbirgt sich die entscheidende Kraftprobe zwischen den progressiven und konservativen Kräften. Letztere halten im 110-Mann-ZK etwa 40 Plätze besetzt, 30 Mitglieder gelten als noch nicht festgelegt. Doch Dubček sagte den Reaktionären, meist Gefolgsleute des abgesetzten Staats- und Parteichefs Novotny, den Kampf an.