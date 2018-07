Inhalt Seite 1 — Kritik am Endspiel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Jürgen Werner

nalysiert man die Grammatik der Fachjournalisten, die vor und nach dem Europapokal-Endspiel des HSV gegen den AC Mailand in Rotterdam berichteten, so fällt sofort die Fülle der Konditional- und Konzessivsätze auf, die allein schon den objektiven Beobachter über den Ausgang dieses Spieles informieren können. Die Konjunktionen „wenn“ und „obwohl“, „zwar“ und „aber“ dominierten und umschrieben so die Fakten, die in klare Hauptsätze gehört hätten: Der eindeutig Bessere hatte 2:0 gewonnen.

Eine perfekte Mannschaft besiegte elf Spieler, deren Schwüre vor dem Spiel („alle für einen, einer für alle“) sich als Lippenbekenntnisse erwiesen. Denn der häufige Gebrauch der ersten Person Singular nach der Niederlage („was sollte ich machen – ich bin nicht allein schuldig“) implizierte den Egoismus jedes einzelnen. Willi Schulz, bis zu diesem Spiel sogar von der Mannschaftsführung toleriertes Symbol dieser Einstellung, versagte in dem Moment, als es nicht mehr genügte, die eigene gute Leistung zu produzieren, sondern es darum ging, Begeisterung und Einsatzwillen auf andere zu übertragen. Das erste mißlang dieses Mal, das zweite war nicht vorgesehen.

Uwe Seeler, dessen Vorname 30 000 Deutsche lautstark und nimmermüde einen ganzen Tag lang in Rotterdams Straßen skandierten, trat an diesem Abend endgültig, ohne es vielleicht selbst zu erkennen, von der großen Fußballbühne ab, die er seit vierzehn Jahren so souverän beherrschte. Ein Star wurde bei dieser Vorstellung in eine winzige Nebenrolle gedrängt und müßte daraus Konsequenzen ziehen. Denn die sportliche Leistung allein – sine ira et studio betrachtet – reicht, an internationalen Maßstäben gemessen, nicht mehr aus. Uwes Aufgabe im HSV liegt nicht mehr in der eigenen Höchstleistung und Karriere, sondern darin, Bindeglied zu sein zwischen etablierten Spielern wie Honig, Krämer, Kurbjuhn und Charly Dörfel auf der einen und jüngeren Spielern wie Helfritz, Sandmann und so weiter auf der anderen Seite.

Vergleichbar wäre die neue Rolle mit der Jupp Posipals, der eine ähnliche Karriere wie Uwe hinter sich hatte, zu Beginn der Ära der Mahlmann-Mannschaft. Diese Aufgabe entspräche seiner Größe als Fußballspieler. Der Seeler-Mythos wäre dann nicht länger Belastung, sondern ein Versprechen für die Zukunft. Vierzehn Jahre unerbittlichen Hochleistungssports, diese Erkenntnis bleibt nach dem Spiel in Rotterdam, haben Uwe verbraucht und ihn in seinen Bewegungen müde gemacht, seine Reaktionen langsam und deshalb durchschaubar für seinen Gegenspieler werden lassen.

Rosato, sein prominenter italienischer Gegner, bot dafür Anschauungsunterricht: Er war athletischer, gewitzter, schneller, mit einem Wort – jünger.

Es würde jedoch eine Verfälschung der Wahrheit bedeuten, suchte man die Gründe für die Niederlage nur bei der schwachen Leistung dieser beiden Eckpfeiler der HSV-Mannschaft.