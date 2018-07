K. G., München

Ludwig-Maximilians-Universität, Hörsaal 201. Professor Karl Larenz schätzt die Situation richtig ein und sagt zu, er werde sich nach dem Abstimmungsergebnis richten: entweder Diskussion über die Notstandsgesetze oder reguläre Vorlesung über den Paragraphen 242, den Grundsatz von Treu und Glauben. Das Votum der Studenten fällt knapp zugunsten von Treu und Glauben aus. Doch die Unruhe im Hörsaal steigert sich dermaßen, daß Larenz nach kurzer Zeit abbrechen muß.

Eine Stunde später gelingt es dem Strafrechtler Professor Bockelmann im gleichen Hörsaal nur nach einem Notstandsdisput zu seinem eigentlichen Thema zu kommen – dem urbayrischen Anliegen der Wilderei. Wem dies als Anachronismus erscheint, verläßt den Hörsaal. Die „Fachidioten“, so ein SDS-Sprecher über seine streikunwilligen Kommilitonen, bleiben sitzen.

Nachdem der Konvent der größten Universität der Bundesrepublik am vergangenen Wochenende gegen den Willen des AStA den Vorlesungsstreik (vorerst befristet bis Mittwoch) als Protest gegen die geplante Verabschiedung der Notstandsgesetze beschlossen hatte, war bereits am Montag der Lehrbetrieb fast völlig eingestellt. Indes glich der Lichthof der Universität einer Mischung von Revolutionshauptquartier und Hippie-Happening. Die Brüder Humboldt auf ihren Denkmalssockeln trugen Gasmasken und überdimensionale Ritterkreuze, darunter hatten streikende Studenten ihr „Aktionszentrum“ eingerichtet. Studentinnen tippten auf Matrizen Flugblätter am laufenden Band. Pausenlos ratterten die Vervielfältigungsmaschinen nach den Melodien deutscher Volks- und Kirchenlieder erklangen Notstands-Songs, begleitet von Geige und Blockflöte. „Hört ihr Herrn und laßt euch sagen / unsre Uhr hat null geschlagen / das bedeutet Spannungsfall / Mao lauert überall.“

Die linken Studentengruppen hatten sich von vornherein auf einen Mehrfronteneinsatz eingestellt: Bei den streikunwilligen Kommilitonen, beim AStA, der Ausschreitungen befürchtete, falls Streikbrecher durch Barrikaden am Zugang zur Universität gehindert würden, vor allem aber bei den Münchner Großbetrieben. SDS-Sprecher Rainer Jendis: „Eines der Ziele ist, symbolisch klarzumachen, was eigentlich Aufgabe der Gewerkschaften wäre: Die Verteidigung der Grundrechte durch einen Generalstreik“.

Mehr als 300 Werber, vorwiegend muntere Kommilitoninnen in Minidreß, hatten die streikenden Studenten bereits am Montag und Dienstag vor den Toren der Münchner Fabriken und großen Firmen postiert. Sie verteilten das „Streik“-Blatt des „Kuratoriums Notstand der Demokratie“, samt persönlicher Beilage in Form eines hektographierten Streikaufrufs „An alle Mitarbeiter der Firma sowieso“. Das Impressum eines Aufrufs: „Eigendruck im Selbstverlag. Fachschaft Soziologie, Brunhild Fischer-Ritzenhoff, München 13, Konradstraße 6.“

Die um die Solidarität der Arbeiter buhlenden Studenten gewannen zunächst nur langsam an Boden. Als einzige traten Anfang der Woche 80 Arbeiter der Münchner Waggon-Fabrik Rathgeber in einen einstündigen Streik – aus Protest gegen den ihrer Meinung nach lauen deutschen Gewerkschaftsbund. Ein Münchner Gewerkschaftssprecher aber erklärte mit wankelmütiger Stimme: „Studenten fordern uns auf zu streiken. Aber wir sind an den DGB-Beschluß gebunden.“