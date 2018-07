Was Wehners Sozialdemokraten in Baden-Württemberg erlitten haben, blieb Nennis Sozialisten in Italien nicht erspart: Bei den Parlamentswahlen mußten sie die Zeche für die Große Koalition bezahlen, die sie 1962 als Oppositionspartei mit den Christlich-Demokraten, Sozialdemokraten und Republikanern eingegangen waren. Ihr Stimmenanteil ging um 5,4 auf 14,5 Prozent zurück. In der Abgeordnetenkammer schrumpfte die Zahl ihrer Mandate von 94 auf 91 zusammen.

Zwar vermochte auch die „Democratia Christiana“ nicht den Aderlaß auszugleichen, den sie bei den leisten Wahlen 1963 erlitten hatte. Immerhin aber gewann sie jetzt 0,8 Prozent der Wähler und sechs Sitze hinzu. Insgesamt konnte sich das „Centro-Sinistra“ mit vier Prozent Stimmenverlust nur knapp behaupten. Den größten Erfolg heimsten die Kommunisten ein: Sie steigerten sich um 2,6 Prozent der Wähler und elf Mandate. Ein Viertel der wahlfähigenBevölkerung wird heute von der PCI vertreten.