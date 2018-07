Inhalt Seite 1 — Moritat von Mockinpott Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Henning Rischbieter

Da hörten wir sie wieder, die Klipp-Klapp-Knittelverse aus Peter Weissens „Nacht mit Gästen“ und aus Teilen des „Marat/Sade“. Der raffinierte Vereinfacher, der Freund der Moritaten, der Schaubuden und der Clownsdeutlichkeit hat einen Text von 1963 aus seinem Schreibtisch gezogen, er klebte noch ein paar Verse dran, und – welch ein Gewicht hängt sein in den fünf Jahren seit der Entstehung gewachsener Ruhm, seine politische Radikalität an die Sache – eines unserer unauffälligsten, glanzlosesten Theater, das hannoversche Landestheater, zeigt die Uraufführung in seinem Studio, in einem handtuchschmalen, heißen Saal mit zu kleiner Bühne, vor mehreren Dutzend Kritikern, ebensoviel Honoratioren und einem Trüppchen puren Publikums.

Bummsmusik (Erich Tass) zu Beginn, roter Samtvorhang, mit Goldkordeln geraffte Portieren als Bühnenbild (Frank Chamier), eine pappene Zellentür, auf der Pritsche ein zugedeckt Schlafender. Auftritt der Aufseher, durch Trikot, Peitsche und gezwirbeltes Bärtchen sogleich als Dresseur aus dem Zirkus ausgewiesen.

Es beginnt: „Wie dem Herrn Mockinpott das Leiden ausgetrieben wird.“ Der Text ist eine Moralität im Kaspertheater-Stil, ein naives Leidens- und Fragestück: Mockinpott, der Schlafende und unsanft Geweckte, weiß nicht, warum er ins Gefängnis kam („ich war und bin ein ehrlicher Mann / der keinem was angetan oder entwendet“), er weiß nicht, warum der Wärter ihn tritt, der Advokat und der Amtmann ihn zwingen, daß er sie besticht, er weiß nicht, warum er aus der Zelle rausgeschmissen wird, wer ihm (2. Bild) die Schuhe nachwirft, wieso er sie falsch, den linken rechts, den rechten links, anzieht.

Mockinpott weiß nicht, daß ihn seine Frau betrügt er trifft sie (3. Bild) im Bett, unten ragen dreckige Füße raus, es sind die des Liebhabers, den Mockinpott aber nicht erwischt.

Mockinpott weiß – auf die familiäre Misere folgt die berufliche – nicht, warum ihm der Arbeitsplatz versperrt wird, der Chef ihn verleugnet (Bild 4). Er läßt sich nur zögernd von Wurst, dem Vagabunden, dem er was vorbarmt, verlocken, zum Doktor zu gehen, der ihm das Herz rausschneidet, es würzt und gekräftigt wieder einsetzt.

Auf Mockinpotts Frage: „Warum passiert gerade, mir immer Malheur / ... / ich versteh nicht wie sich das alles verhält / mit die Arbeit und die Ehe und mit das Geld“, faseln die greisen Figuren mit überlebensgroßen Köpfen, die Regierung darstellend hinter erhöhtem Tisch: „Mir scheint im letzten Jahr war das Wetta / doch sehr viel angenehma und bessa“, und ihre Proklamation aus dem Lautsprecher (Bild 9) ist ein Salat aus markigen, papiernen Worten.