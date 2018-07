Inhalt Seite 1 — Mr. Cadburys Rückzug Seite 2 Auf einer Seite lesen

"ichael Cadbury eröffnete dem ver blufften Verwaltimgsrat der Cadbury Fry GmbH, Bremen, mit dürren Worten, daß sie ihr Werk in den nächsten Monaten schließen müßten. Cadbury kaufte sich 1960 in Bremen ein. Noch 1966 verdoppelte das britische Unternehmen das Stammkapital der deutschen GmbH auf 12 6 Millionen Mark. Nun muß es die Produktion auslaufen lassen, um weitere Verluste zu vermeiden.

Cadburys Rückzug kommt zwar überraschend, weil die Engländer bisher nie von einer Aufgabe ihrer DeutschlandPosition gesprochen hatten, obwohl das Unternehmen offensichtlich von Anfang an mit Verlusten gearbeitet hat. Durchaus nicht überraschend ist dagegen, wenn man den deutschen Schokoladenmarkt betrachtet: Es ist, wie es in einer Cadbury Stellungnahme heißt, ein "unwirtschaftlicher Markt".

Für die Schokoladenfabrikanten begann die Zeit der Verluste 1964 mit der Aufhebung der Preisbindung für Tafelschokolade. Der Handel nutzte die neue Freiheit: Tafelschokoladen der Markenhersteller wurden ein bevorzugtes Objekt für Niedrigpreiswerbung. Darunter litten nicht nur die Handelsspannen, auch die Fabnkabgabepreise wurden stetig gedrückt.

Hinzu kamen die Konzentrationsbestrebungen im Einzelhandel. Sie führten schließlich dazu, daß die Fabrikanten ihre Ware fast nur noch mit Einräumung der höchsten Rabatte verkaufen konnten. Als dritter Faktor schließlich verdarb der steigende Preis für Rohkakao die Bilanzen. 1965 gab es hundert Kilogramm Kakao noch für 100 Mark; im letzten Jahr stiegen die Preise auf 280 bis 300 Mark. Und sie werden noch weiter steigen.

Die Misere auf dem süßen Markt läßt sich allerdings mit diesen Argumenten allein nicht begründen. In Deutschland gibt es vielmehr zu viele Schokoladenfabriken; die Kapazitäten sind nirgends ausgelastet. Und mit dem Argument "Rationalisierung" werden immer neue Fabriken gebaut. So eröffnete Sprengel Mitte vorigen Jahres in Hannover eine moderne Anlage: In einer Stunde werden hier 28 000 Tafeln Schokolade hergestellt. Storck produziert seit Anfang 1968 in Berlin 30 000 Tafeln am Tag.

bisher Markenschokolade herstellten, einen Teil ihrer Aufträge. Als Ersatz produzieren sie billige Handels- oder Eigen- marken. Die Hauptsorge der Branche, im Falle Cadbury ist nun, was aus den freien Kapazitäten in Bremen wird.

Bisher haben die deutschen Fabrikanten eine Kooperation abgelehnt. Neben Überkapazität und Preisverfall nennt Cadbury diese Ablehnung der Kooperation als Grund für seinen Rückzug.