Rap Brown (24), Exponent der amerikanischen „Black-Power“-Bewegung, wurde in New Orleans wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von 8000 Mark verurteilt. Brown legte Berufung ein und wurde gegen eine 40 000-Mark-Kaution auf freien Fuß gesetzt.

Peter Brandt (19), Berliner Student und Sohn von Bundesaußenminister Willy Brandt, mußte sich vor dem Jugendgericht Moabit unter der Beschuldigung des Auflaufs verantworten. Verteidiger: APO-Anwalt Horst Mahler.

Heinrich Lübke (73), Bundespräsident, ist jetzt bereit, ein halbes Jahr vor Ablauf seiner Amtszeit zurückzutreten, auch wenn die verfassungsmäßige Amtszeit des Bundespräsidenten (ohne Möglichkeit der Wiederwahl) zuvor nicht auf sieben Jahre verlängert wird.

John Gronouski (48), US-Botschafter in Warschau seit 1965, der in Gesprächen mit dem chinesischen Botschafter den einzigen offiziellen Kontakt zwischen Washington und Peking pflegte, ist von seinem Posten zurückgetreten. Er will Vizepräsident Humphrey im Wahlkampf unterstützen.

Günter Grass (40), politisch engagierter Schriftsteller, sollte nach einem Vorschlag des Historikers Golo Mann, „schleunigst Regierender Bürgermeister von Berlin werden“.