Gleich zwei neue Hochseefähren nahmen Ende Mai ihren Dienst auf der Ostsee auf, nach einigen anderen Schiffen, die auf anderen Routen neu eingesetzt wurden wie die „Christian IV“ zwischen Hirtshai (Dänemark) und Kristiansand (Norwegen). Auf der schwedischen Uddevallswerft in Uddevalla wurde für die Schwedischen Staatsbahnen die „Drottningen“ (etwa 5625 BRT) erbaut. Sie bedient zusammen mit der nicht mehr ganz neuen „Gustav Vasa“ die Route Travemünde – Malmö/Trelleborg. Um zehn Uhr morgens und um 22 Uhr verläßt der Reisende in Travemünde den Skandinavienkai und ist um 18 Uhr und um sechs Uhr in Malmö oder Trelleborg. Um 14 Uhr oder um 23.30 Uhr fährt je ein Schiff ab Trelleborg oder Malmö nach Deutschland. Der Dienst ist ganzjährig!

Die neue „Drottningen“ ist 115,7 Meter lang und 18 Meter breit. Sie kann etwa 1000 Tagespassagiere befördern. Passagierkabinen auf verschiedenen Decks sind für zwei oder drei Fahrgäste eingerichtet. Salons, Restaurants fehlen nicht. In dem stützenlosen Wagendeck können 175 Kraftwagen oder die entsprechende Anzahl von Lastwagen, Omnibussen oder Eisenbahnzügen untergebracht werden. Wahlweise kann die neue Hochseefähre auf der Strecke Trelleborg–Saßnitz eingesetzt werden. Sie hat Stabilisatoren. Vier Dieselmotoren mit einer Gesamtleistung von 10 080 PS geben dem Schiff eine Geschwindigkeit von zwanzig Knoten.

Auch auf der „Vogelfluglinie“ (Puttgarden auf Fehmarn–Rödbyhavn, Dänemark), die in diesen Tagen fünf Jahre alt wird, gab es Ende Mai eine Premiere: Die auf der dänischen Helsingör-Werft in Helsingör erbaute neue „Danmark“ nahm den Verkehr auf dieser Route auf. Damit ist die alte Dampffähre gleichen Namens überflüssig geworden, sie endet auf einer Abwrackwerft. Jahrelang hat sie mit der „Deutschland“ und „Theodor Heuss“ den Dienst auf dieser Route versehen.

Die neue, schnelle „Danmark“ kann auf drei Decks etwa 300 Kraftwagen befördern, und Hunderte von Passagieren werden in etwa einer Stunde nach Dänemark oder Fehmarn übergesetzt. Die Kapazität der Fährschifflinie zwischen diesen beiden Häfen ist damit auf 5100 Kraftwagen in 24 Stunden erhöht. Im Jahre 1967 wurden etwa 2,2 Millionen Reisende zwischen Dänemark und Deutschland gezählt.

Die neue „Sealord Contender“, zur Zeit im Bau auf einer französischen Werft in Le Havre, wird in Kürze auf der Route Great Yarmouth–Rotterdam eingesetzt werden. Zweimal in der Woche wird die Route über Oslo und Kristiansand verlängert, so daß auch Norwegen in den Genuß einer neuen Schnellverbindung für Kraftwagen und Fahrgäste kommt. Schließlich stellt demnächst die über hundert Jahre alte dänische Reederei „Det Forenede Dampskibs-Selskab A/S‘, Kopenhagen, (DFDS) zwei Neubauten für die Linie Kopenhagen–Oslo in Dienst. Die erste Einheit, MF „Kong Olav V“ wird schon am 20. Juni in Fahrt kommen. Das Schwesterschiff, die neue „Prinsesse Margrethe“, wird einige Zeit später folgen.

Die etwa 8000 BRT große „Kong Olav V“ wird zur Zeit auf einer italienischen Werft gebaut und kann etwa 1000 Passagiere und 100 Kraftwagen aufnehmen. Den Passagieren der 1. Klasse stehen bequem eingerichtete Kabinen mit eigenem Bad und WC zur Verfügung. Auch diese beiden neuen Hochseefähren sind „schwimmende Luxushotels“ und beschleunigen die Seereise nach Norwegen erheblich. Guter dänischer Service sorgt dafür, daß der Urlaub bereits auf dem Schiff beginnt. Wilhelm Nootbaar