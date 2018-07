Nur vier der 224 Fabriken des nach Unilever zweitgrößten Lebensmittelkonzerns der Welt, der Schweizer Nestlé Alimentana AG, befinden sich noch in der Schweiz. So ist es nur logisch, wenn die steuerlichen Raffinessen der Basisgesellschaft in Panama voll ausgenutzt werden. Die dort domizilierende Unilac Inc. kontrolliert die Nestle-Gruppe in der westlichen Hemisphäre und im pazifischen Raum.

Der Nestle-Aktionär kann dieses Jahr mit der Dividende aus Panama zufrieden sein. Die Dividende aus der Unilac-Aktie, die untrennbar mit der Nestlé-Aktie verbunden ist, hat sich um ein volles Drittel auf zwei US-Dollar erhöht, auf die keine Quellensteuer erhoben werden. Der höhere Reingewinn ist auf eine rapide Verminderung der Abschreibungsbedürfnisse zurückzuführen. Die Töchter haben der Muttergesellschaft zwar nur um 0,4 Millionen Dollar höhere Erträge abgeführt, dafür haben sich die Abschreibungen jedoch um rund zwei Millionen Dollar vermindert.

Nestlé veröffentlicht noch immer keine konsolidierten Bilanzzahlen. Was von den beiden Holdinggesellschaften als Erträge von Tochtergesellschaften ausgewiesen wird, sind mehr oder minder manipulierte Größen; nämlich der Gewinn abzüglich der Gewinnanteile, die den Töchtern zur Selbstfinanzierung oder aus anderen Gründen belassen wurden.

So hat die Phantasie freien Lauf für eine Schätzung des echten, konsolidierten Reingewinns der Gruppe. In Zürich nennt man Zahlen zwischen 350 und 500 Millionen Franken, die pro Aktie einen Gewinn von 185 bis 255 Franken ergäben. Man darf also annehmen, daß die Gruppe nur ein rundes Viertel des Gewinns als Dividenden an seine Aktionäre weitergibt. Es bleibt also genügend Spielraum für eine Weiterführung einer großzügigen Dividendenpolitik auch in den kommenden Jahren.

Die stetige Verbreiterung des Angebots geht bei Nestlé offenbar weiter. Hier wird eine systematische Arbeit geleistet, und wo immer neue Tendenzen auf dem Lebensmittelmarkt auftauchen, ist Nestlé dabei. Die Investition in die Findus-Tiefkühlprodukte beginnt Früchte zu tragen. In Deutschland wurde 1967 die restliche Minderheitenbeteiligung der Münchner Eiskremfabrik J. Pankofer erworben.

Auf dem Gebiet der Automatenverpflegung dringt Nestlé vor. Eigene kommerzielle Abteilungen bearbeiten den Bedarf der Restaurationsbetriebe, Transportgesellschaften und Automatenunternehmen. Die Probleme und Erfordernisse der Gemeinschaftsverpflegung erfordern, wie es im Geschäftsbericht heißt, nicht nur eine neue Verkaufstechnik, sondern mehr und mehr auch neue Produkte. B. H.