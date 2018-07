Inhalt Seite 1 — Pressefreiheit – aber wie? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Für die radikalen Studenten ist allerdings der Fall Springer vor allem ein Exempel; was sie meinen, ist das Privateigentum an Produktionsmitteln. Der Glaube, sie würden Ruhe geben, wenn der Fall Springer gelöst wäre, ist eine Illusion.

Dennoch ist die Springer-Frage für sie gleichzeitig mehr als ein Beispiel, das durch ein beliebiges anderes ersetzt werden könnte, und zwar nicht nur wegen der unmittelbaren Konfrontation einer Minderheit mit einer ihr feindlichen publizistischen Macht. Nämlich: die schönste demokratische Staatskonstruktion wird sinnlos, wenn ihre Voraussetzung entfällt, wenn die Massen nicht durch präzise und vollständige Information und durch die Anleitung zu selbständigem kritischen Denken in die Lage versetzt werden, ihre die Staatsautorität begründenden Entscheidungen zu treffen. Springer ist zu einem Testfall geworden. Gelingt es den vorhandenen Institutionen, das Problem zu lösen, so wäre damit nicht nur ein Stück demokratisches Terrain gewonnen, sondern der Kapitalismus hätte darüber hinaus den Beweis erbracht, daß er zu entscheidenden demokratischen Korrekturen doch noch imstande ist.

Eins haben die Studenten in kurzer Zeit geschafft: Sie haben das Problembewußtsein enorm verschärft. Über Bild mokiert, über einzelne Fälle von Nachrichtenmanipulationen entrüstet – das haben sich viele seit langem. Aber erst jetzt beginnt man grundsätzlicher nachzudenken über die Zusammenhänge zwischen Gesellschaftssystem, dem Zustand der Publizistik und damit der Öffentlichkeit und der Demokratie.

Das Grundgesetz garantiert Pressefreiheit. Die es entworfen haben, sahen vor allem, an der Hitler-Zeit orientiert, die Gefahr einer Gleichschaltung des Pressewesens durch den Staat; daß es auch andere Gefährdungen geben könnte, ahnten sie weniger.

Pressefreiheit? Es beginnt sich herumzusprechen, daß bloße Verlegerfreiheit damit nicht gemeint sein kann. Um an das denkwürdige Wort von Paul Sethe zu erinnern: eine solche Pressefreiheit ist die Freiheit weniger reicher Leute, ihre Meinung zu verbreiten. Wenn es tatsächlich so schlimm noch nicht steht, dann dank dem zufällig gutartigen Charakter einiger Verleger, die bereit waren, „Oasen“ der Meinungsfreiheit einzuräumen. Daß sich ein Gemeinwesen in einer derart lebenswichtigen Frage nicht auf freiwillige Gutartigkeit verlassen kann, liegt auf der Hand.

Also was? Eine Verstaatlichung kommt nach allen Erfahrungen in sozialistischen wie faschistischen Bereichen nicht in Frage. Die öffentlichrechtliche Konstruktion nach dem Vorbild unserer Sendeanstalten hat den Hang zu übermäßiger Bürokratisierung und zur Verschleifung der Gegensätze bereits durch die Kontrollinstanzen.

Ein durch Marktanteil- oder Auflagenbeschränkungen korrigiertes liberales Gleichgewichtsmodell stößt sich an dem wirtschaftlichen Zwang zu rationell arbeitenden Groß einheilen.