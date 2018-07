Rabatt für Japaner

Die Hamburger locken Japaner mit Rabatten und kleinen Geschenken in die Hansestadt: Das Gutscheinheft des Hamburger Vereins zur Förderung des deutsch-japanischen Fremdenverkehrs ist die erste gezielte Japan-Werbung des deutschen Fremdenverkehrs. Es enthält rund zwanzig Gutscheine für Willkommenstrunk, Stadt- und Hafenrundfahrten, Mahlzeiten, Museen und Besuchen in einigen typischen Lokalen (Gesamtwert etwa fünfzig Mark). Vorerst gibt es die Verbilligung nur für Japaner, die in Tokio eine Flugreise nach Europa mit Aufenthalt in Hamburg buchen. Vorläufig ist Japanern allerdings wegen der Devisenvorschriften ihrer Regierung ein Flug nach Deutschland nur als Geschäftsreise möglich.

Roter Glanz für Trier

Die schwarze Stadt Trier hat roten Glanz: Bisher pilgerten nur die Katholiken in die geistliche Hochburg. Nun, nach dem 150. Geburtstag von Karl Marx, haben die Kommunisten die Stadt entdeckt: In seiner Geburtsstadt wurde Marx am meisten gefeiert. Trier erwarb sich so Ruhm in Osteuropa und wurde zu einem wichtigen Reiseziel der Gäste aus den osteuropäischen Staaten. Die Stadtväter haben ihre Chance erkannt: Die biographische Ausstellung „Marx im Bild“ im Stadtmuseum wurde erst einmal verlängert und das Geburtshaus des Begründers der sozialistischen Lehre wurde für immer zum Marx-Museum.

Sonntags buchen

Das Reiseunternehmen Scharnow in Hannover berät deutsche Urlauber und verkauft ihnen Reisen auch am Sonntag. Die Reise-Experten haben sich ausgerechnet, daß gerade am Sonntag viele Deutsche Urlaubspläne schmieden – da sind sie in der richtigen Freizeitstimmung. Damit nun die Pläne von Sonntag nicht im grauen Alltag wieder vergessen werden, bietet Scharnow den Telephon-Beratungs- und Reservierungsdienst: Am Sonntag zwischen 10 und 12 und zwischen 16 und 18 Uhr. Vom Erfolg des Sonntagsdienstes hängt es ab, ob Scharnow auch an Werktagen einen Telephon-Spätdienst einrichten wird.

Liebesnest für Touristen