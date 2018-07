Von Anna Luise Korn

Der Gottesdienst war vorbei, die letzten Abendmahlsgäste standen vor der Kirchentür, diskutierten über die Ereignisse des Tages: das Attentat auf Rudi Dutschke, die Studenten. Eine fromme Kirchgängerin empörte sich: „Für mich sind das alles bloß dreckige Lumpen und Halunken! Recht geschieht ihnen, die wollen uns nur in Unordnung stürzen.“ Die Umstehenden nickten beflissen mit dem Kopf. Man war sich einig und ging davon. „Wünsche allseits einen gesegneten Feiertag!“

Der Pfarrer und seine Frau sahen den Davoneilenden nach. Er war bestürzt: „Und das gleich nach dem Abendmahl! Wozu predigt man überhaupt? Was bleibt eigentlich von all der christlichen Unterweisung, dem Unterricht von Kindesbeinen an? Was haben sie denn verstanden von dem Jesus, der sich der Minderheiten angenommen hat? Damals waren es nicht die Studenten oder Kommunisten, damals waren es die Dirnen und Zöllner, und den Jesus haben sie gekreuzigt, weil er die kirchliche Ruhe störte.“ Seine Frau: „Sie lieben den Herrn Jesus, aber sie mögen ihn nicht. Der tote Jesus stört nicht mehr.“ Und der Lebendige?

Die evangelische Kirche ist bürgerlich geworden. Die jahrhundertelange Ehe zwischen Thron und Altar hat das Evangelium, die „frohe Botschaft“ zur Moral erstarren lassen.

„Wir haben die Intellektuellen und die Arbeiter verloren“, ist die Überlegung eines Pfarrers aus dem Ruhrgebiet. „Was uns bleibt, sind das Kleinbürgertum und die Mittelschicht.“

„Alles was christlich ist, macht keinen Spaß, und was Spaß macht, ist nicht christlich, deshalb bin ich aus der Kirche ausgetreten“, erklärt ein Intellektueller.

„Ich besuche keinen Gottesdienst mehr, aber austreten will ich nicht, weil ich mal kirchlich beerdigt werden möchte“, meint eine Frau.