Das neue Westerland: Bauboom am Strand

Sylt hat einen aufregenden Ruf, aber der erste Eindruck ist eher enttäuschend. Am Ende des Hindenburgdammes erblickt der Bundesbahnreisende Schlick und Sand, dann grüne Flächen, Weiden mit Kühen, Felder, die ersten Häuser und Dörfer von Sylt; Morsum, Keitum, Tinnum: Ländliche Gegend wie irgendwo in Schleswig-Holstein. Der Zug hält in Westerland. Plötzlich merkt man, wo man ist. Nach der stickigen Luft im Abteil der frische Wind, die scharfe Nordseeluft – überrascht schnappt man nach Luft, knöpft die Jacke zu, bedauert, daß man keine Mütze hat wie die Einheimischen, nimmt sich sogleich vor, eine zu kaufen, und tut es dann doch nicht, weil man damit erst recht wie ein Urlauber aussieht. Später vergißt man Gänsehaut und Kamm, versöhnt sich schließlich mit dem Wind, und die Insel hat schon halb gewonnen.

Die zweite Überraschung: Westerland. Bahnhof, Vorplatz und die Straßen dahinter sehen immer noch wie die klassische deutsche Sommerfrische aus. Nähert man sich dem Strand, ändert sich das Bild mit jedem Schritt. Westerland, das Zentrum der Insel, reißt seine alten Villen und Hotels ab, zahlt, bisher als einziger Ort auf Sylt, Tribut an den Massentourismus. Moderne Appartementhäuser und Hotels beherrschen das Bild. Überall werden Häuser abgerissen, umgebaut, aufgebaut. Zwischen den makellos weißen Betonwänden und den knallbunten Balkons der modernen Kästen, zwischen Baugerüsten und Betonmischmaschinen stehen noch grau und verwittert, bemitleidenswert vernachlässigt, die letzten Sommerfrischen: „Sophie“, „Seeblick“ oder wie sie heißen mögen – und warten auf die Spitzhacke.

Alte Kurgäste beklagen voll Verachtung die „Amerikanisierung“. Sie drohten wegzubleiben, kamen jedoch im letzten Jahr und in diesem Frühling wieder und finden sich schimpfend ab mit dem „neuen Stil“. Sogar die Kurverwaltung bedauert die Entwicklung, vergißt jedoch darüber nicht, kräftig mitzubauen. Beton, Glas und Asphalt bis zur Kurpromenade. Von dort Steinstufen bis zum Badestrand. Kühle, kantige Architektur statt Natur, viel Beton und wenig Sand. Freilich, Westerland ist nicht jedermanns Sylt, es ist nur die Drehscheibe für die Insel mit den drei K: Kasino, Kneipe, Kino. Hier amüsiert man sich gut und kauft gut ein. Abgesehen von einigen Spezialitätenrestaurants anderswo, kann man besonders in Westerland und in Kampen erstklassig wohnen und erstklassig essen. Von den 2,6 Millionen Übernachtungen auf der Insel konnte Westerland fast die Hälfte buchen.

Von Westerland nach Süden drängt sich die Straße, ein schmaler, holpriger Teerstreifen neben der Inselbahn, durch die ödlandschaft. Braune Flächen, Heide, Sandberge, Strandhafer, Betonbrocken und verfallene Baracken. An Festlandsmaßstäben gemessen: eine Mondlandschaft, bestenfalls ein Truppenübungsplatz. In Rantum, dem ruhigen Familienbad, sind Gasthäuser, Pensionen und Ferienhäuser im Friesenstil in den Dünen bis unmittelbar an den Weststrand verstreut. Im vorigen Jahr war Rantum auch Hundebad. In diesem Jahr gibt es nur noch einen Hundestrand, und im nächsten Jahr wird man die Vierbeiner am Strand überhaupt nicht mehr dulden, wie nirgendwo auf Sylt. Hörnum im Südzipfel ist Familienbad wie Rantum. Im kleinen Hafen legen die Seebäderschiffe aus Helgoland, Hamburg und Cuxhaven an.

Am anderen Ende, hoch im Norden der Insel, liegt das dritte der abgelegenen Bäder: List. Zwei Bauern schwätzten einst diesen Landstrich dem König von Dänemark ab. Der schenkte leichtfertig, was ihm wertlos schien, und so blieb die Insel up ewig ungedeelt. Heute hat die Kurverwaltung viel Ärger mit den rund 100 Erben: Ein neues Kurzentrum soll gebaut werden, und alle wollen mitreden.

Vom Lister Hafen aus, dem nördlichsten Deutschlands, sticht die „Palucca“ in See zu den Sandbänken mit Gästen, die Seehunde bewollen oder auch einen abschießen, wenn sie einen Jagdschein und die Genehmigung von der Landesregierung haben. Wenn es sein muß, fährt die „Palucca“ auch nach Dänemark, doch diese Strecke bedient schon eine dänische Fähre (auch für Autos).