Die Publizitäts- und Umwandlungssteuergesetzentwürfe bleiben weiter umstritten, obwohl die Bundesregierung sich auf den Kompromißvorschlag Bundeswirtschaftsminister Schillers geeinigt hat.

Die Wirtschaft zeigt sich enttäuscht über die Bremse, die zum Schutz einer bestehenden Mitbestimmung in das Umwandlungsgesetz eingebaut wurde. Während die Umwandlung in eine andere Unternehmensform und eine Fusion bis Ende 1971 steuerlich keine Konsequenzen nach sich zieht, setzt eine Steuerpflicht sofort ein, wenn eine Kapitalgesellschaft, in der eine Mitbestimmung ausgeübt wird, in eine Personengesellschaft umgewandelt wird.

Mittelstandspolitiker der CDU/CSU-Fraktion sind mit dem neuen Entwurf für die Publizität von Großunternehmen unzufrieden. Sie halten nach wie vor jede Ausdehnung dieser Pflicht für überflüssig, zumal das Umwandlungssteuergesetz eine Zunahme der Zahl der (ohnehin publizitätspflichtigen) Aktiengesellschaften erwarten lasse. Nach bisherigen Erfahrungen steht diese Annahme allerdings auf schwachen Füßen.

Zufriedener mit dem Kompromiß ist Fritz Dietz, Präsident des Bundesverbandes des deutschen Groß- und Außenhandels. In einem Gespräch mit Bonner Journalisten hatte er den Entwurf von Justizminister Heinemann scharf kritisiert, aber gegenüber dem gemäßigten Entwurf Schillers zeigte er sich nicht so verschlossen. Unter den siebzig Unternehmen, die voraussichtlich der erweiterten Publizitätspflicht unterliegen werden, gibt es, soweit bekannt, kein ausgesprochenes Großhandelsunternehmen.

Die Entwürfe Schillers, die noch vom Bundestag genehmigt werden müssen, sehen vor: Publizitätspflicht für alle Unternehmen, die von drei Kriterien, (über 125 Millionen Mark Bilanzsumme, mehr als 250 Millionen Jahresumsatz, über 5000 Beschäftigte) zwei erfüllen.

Das Umwandlungsgesetz soll die Unternehmen bis Ende 1971 bei Wechsel der Unternehmensform und Fusion von allen Sondersteuern befreien. ks