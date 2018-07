Inhalt Seite 1 — Schwierigkeiten beim Parteiergreifen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Horst Krüger

Hat man es nicht schon beinahe vergessen? Es sind erst knapp zehn Jahre her, daß Günter Grass als Unbekannter die literarische Szene betrat. Es war im Allgäuort Großholzleute, im Gasthof „Adler“, Herbst 1958. Ich erinnere mich noch so genau daran, weil der Gasthof in diesen ersten Novembertagen so schlecht geheizt war. Ich erinnere mich an Landgeruch, fallendes Laub, knarrende Holzfußböden, an kalte Schlafzimmer, klamme Bettlaken – eine Erkältung war unvermeidlich. Solche Details prägen sich lange ein.

Damals nahm während der Herbsttagung der Gruppe 47 auch ein junger Autor auf Hans Werner Richters „elektrischem Stuhl“ Platz, der 1955 in Berlin schon einmal Lyrik vorgetragen hatte, ohne eigentlich aufzufallen. Ich erinnere mich, wie es in dem unruhigen, immer leicht gereizten Kreis von lauter literarischen Einzelgängern allmählich still wurde. Der junge Mann, der schon damals so aussah, wie ihn heute alle Welt kennt, nur eben jünger, las aus einem noch unveröffentlichten Roman vor: „Der weite Rock“ hieß ein Stück. Der Autor las sehr ruhig, sehr bedächtig, auf eine eigentümliche Weise schwerfällig und musikalisch zugleich. Er betonte jedes Wort. Zwang zum Zuhören ging von der Art seines Vortrages aus. Vollkommene Ruhe trat ein. Man spürte: Kraft war in dieser Sprache. Es war eine starke, erdnahe und doch wilde Prosa. Der junge Autor bekam damals den Preis der Gruppe 47.“

Ich erinnere an diese Zeit nicht nur, um den kurzen und vehementen Aufstieg eines deutschen Schriftstellers zu beleuchten – Grass ist heute in aller Welt berühmt und eine Art Synonym für deutsche Literatur der Gegenwart –, ich möchte einen Augenblick die politische Szene von damals in Erinnerung rufen. 1958, zu einer Zeit also, als der Kalte Krieg noch immer die politische Landschaft beherrschte, als unter der strengen Hand Adenauers Restauration und Westintegration betrieben wurden, war auch die politische Position der meisten deutschen Autoren von beinahe idyllischer Eindeutigkeit. Man war geschlossen gegen das Werk der Restauration, man ironisierte das Wirtschaftswunder. Es herrschte Gemeinsamkeit des Protestes. „Ohne mich“ hieß noch immer die Parole.

Diese gemeinsame Haltung, herrührend aus den antifaschistischen Ursprüngen der Gruppe, ist heute zerfallen. In einer total veränderten weltpolitischen Lage ist auch diese große Gefühlskoalition deutscher Autoren zerbrochen. Glücklicherweise, möchte man sagen. Man mußte konkreter werden, wollte man mit den verwickelten Realitäten der Politik überhaupt mitkommen. Aus der Distanz war kein Einfluß zu gewinnen. Was man damals noch unter dem Stichwort „heimatlose Linke“ zusammenfassen konnte, zerfiel ins Reale, suchte sich Heimaten, siedelte sich an wo Ansatzpunkte sich boten.

Enzensberger, Weiss, Lettau schwenkten nach links außen zu den Revolutionären der Dritten Welt ab.