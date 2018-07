Von Willi Bongard

Auf den ersten Blick mutet es grotesk an, und der Steuerzahler ist versucht, sich die Haare zu raufen:

Was, zum Teufel, fällt unserer Bundesregierung ein, sich an der Hijos de Pascual Baztán S. A. in Logrono (Spanien) zu beteiligen und dort Weinessig und Senf zu produzieren?

Ist es denn zu fassen, daß in Nigeria mit Geldern des deutschen Steuerzahlers Sandalen und in Tansania Sisalgarne produziert werden?

Läßt es sich denn wirklich verantworten, daß sich der Bund in Sao Paulo mit der Herstellung von Druckautomaten befaßt, in Kabul als Textilunternehmer betätigt und in Bombay auf die Produktion von Räumwerkzeugen eingelassen hat?

Die Liste der exotischen Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist, ließe sich mühelos verlängern. Zur Zeit sind es nicht weniger als 45 Unternehmen in vier Kontinenten, bei denen sich die Bundesregierung (über das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) mit insgesamt rund 60 Millionen Mark engagiert hat.

Wer es genau wissen will, der lasse sich den letzten Geschäftsbericht der Deutschen Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit mbH, kurz DEG genannt, schicken (Köln, Dürener Str. 295). Die Lektüre dieses Berichtes ist geeignet, den Puls des aufgebrachten Steuerzahlers wieder langsamer schlagen zu lassen.