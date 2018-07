Von Robert Havemann

In der vergangenen Woche hat das SED-Regime zu neuer Kritik an der Demokratisierung in der ČSSR angesetzt. Wir veröffentlichen heute eine abweichende Stellungnahme aus Ostberlin – die des freisinnigen Kommunisten Robert Havemann, den die SED wegen seiner unbequemen Ansichten um Amt und Würden brachte. Havemanns Artikel erschien am Dienstag voriger Woche in der tschechoslowakischen Zeitschrift „Svet v Obrazech“.

Sozialisten und Kommunisten in aller Welt verfolgten heute mit wärmster Sympathie und von großen Hoffnungen erfüllt die politische Entwicklung in der ČSSR. Was hier geschieht, wird nicht nur für die Zukunft dieses Landes von entscheidender Bedeutung sein, sondern es wird weltweite Rückwirkungen zeitigen und tut dies schon heute. Zum erstenmal wird hier der Versuch gemacht, Sozialismus und Demokratie in Übereinstimmung zu bringen. Bisher gab es in sozialistischen Ländern wohl verschiedene Ansätze, den Teufelskreis des Stalinismus durch eine Art schleichender Demokratisierung zu durchbrechen. Aber das Bleigewicht der Parteibürokratie hat die wenigen hoffnungsvollen Versuche stets wieder gelähmt und zum Stillstand gebracht.

In der ČSSR erleben wir heute den grandiosen Versuch eines radikalen und kompromißlosen Durchbruchs zur sozialistischen Demokratie. Gelingt dieser Versuch, so wird dieser Erfolg von einer historischen Tragweite sein, die sich nur mit der der russischen Oktoberrevolution vergleichen läßt. Eins der Haupthindernisse für die weitere Umwälzung vom Kapitalismus zum Sozialismus wird dann beseitigt sein: die tief deprimierende Erfahrung der vergangenen Etappe der Weltrevolution nämlich, daß Demokratie nur unter den Bedingungen des bürgerlichen Kapitalismus möglich aber mit dem System des Sozialismus unvereinbar sei.

Man fragt sich: War der bittere und opferreiche Gang der Entwicklung der Revolution in den vergangenen Jahrzehnten wirklich unvermeidlich oder war er nur die tragische Auswirkung des Handelns einzelner in Irrtümer befangener Personen, etwa Stalins? Ich glaube, er war weder das eine noch das andere. Eine unvermeidliche, zwangsläufige Entwicklung der Geschichte, gibt es nicht. Die Menschen machen ihre Geschichte selbst, allerdings meist schlechter, als möglich wäre. Trotzdem ist es notwendig, auch für den Gang dieser schlechten Entwicklung das gebührende Verständnis aufzubringen.

Die russische Revolution siegte in einem äußerst rückständigen feudalen Lande, das die bürgerliche Demokratie fast nur vom Hörensagen kannte. Die Revolution war für Jahrzehnte, im Grunde noch bis 1950, von innen und von außen bedroht. Die innere Bedrohung resultierte aus dem unlösbaren Widerspruch zwischen den durch die Revolution geschaffenen sozialistischen Produktionsverhältnissen und den besonders zu Anfang fast hoffnungslos rückständigen Produktivkräften. Die äußere Bedrohung fand ihren Höhepunkt im Zweiten Weltkrieg und dauerte nach dem Krieg noch wenigstens solange an, bis das nukleare Gleichgewicht des Schreckens hergestellt war. Die KPdSU und die sowjetischen Arbeiter haben zur Überwindung dieser doppelten Bedrohung schwerste Opfer gebracht und Unvergleichbares geleistet. Ohne die Sowjetunion und ohne ihren Sieg über Hitler-Deutschland würden wir alle heute unter der Knute des deutschen Faschismus schmachten, der sich mit dem US-Imperialismus in die Beherrschung der Welt teilen würde. Das sind die großen und bewundernswerten Verdienste der Sowjetunion für die Revolution.

Heute existiert in der Sowjetunion eine große Industrie. Der ursprüngliche Widerspruch zwischen den Produktionsverhältnissen und dem Stand der Entwicklung der Produktivkräfte ist weitgehend überwunden. Damit ist auch dort die Entwicklung an dem Punkt angelangt, wo der in der Vergangenheit entstandene stalinistische Überbau durch einen modernen demokratischen Überbau ersetzt werden kann und ersetzt werden muß. Das Gleiche gilt heute für alle anderen sozialistischen Staaten, in denen der stalinistische Überbau immer mehr zu einer Fessel der Entwicklung der Produktivkräfte geworden ist.