Von Werner Höfer

Heinz Kühn ist Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dem immer noch wirtschaftlich stärksten Bundesland, Chef einer von einer Kleinen SPD/FDP-Koalition gestützten Landesregierung; Vorsitzender des rheinischwestfälischen Landesverbandes, der ein Drittel aller SPD-Mitglieder stellt; auf dem Nürnberger Parteitag wurde er mit nur einer Stimme Abstand gegenüber Karl Schiller mit der höchsten Stimmenzahl in den Parteivorstand gewählt. Durch unorthodoxe Ansichten über die Zukunft der Sozialdemokratischen Partei Deutschland ist er wider Willen in eine Gegenposition zu Herbert Wehner geraten, als er in Mülheim vor den Delegierten aus Nordrhein-Westfalen forderte, die SPD müsse nach links Boden zurückgewinnen, statt auf der Linken Terrain aufzugeben, und müsse sich gegen die Mitte absetzen, statt sich ihr anzupassen.

„Ihre Kritiker werfen Ihnen vor, mit Ihrem Mülheimer Appell wollten Sie das Godesberger Programm tilgen und aus der SPD wieder eine Arbeiterpartei mit marxistischem Konzept und Ballonmützen-Genossen machen.“

„Schließlich war ich der Präsident jenes Parteitages, auf dem dieses Programm beschlossen wurde. In meiner Entwicklung als Sozialdemokrat bin ich nur in meiner Studentenzeit Marxist gewesen. Der Marxismus kann zur Bewältigung der Gegenwartsaufgaben kaum noch Hilfe leisten. Und Ballonmützen-Genossen kann es schon deshalb nicht mehr geben, weil es den Typ des proletarischen Industrie-Arbeiters nicht mehr geben wird. Statt dessen wird es in naher Zukunft in der Forschung ebenso viele Menschen geben wie in der Landwirtschaft. In der Beschäftigung mit den Strukturproblemen an der Ruhr habe ich gelernt, daß die soziologische Erscheinung des Arbeitnehmers in schneller Umwandlung begriffen ist. Eine Rückverwandlung der SPD zur Arbeiterpartei wäre eine rückwärts gerichtete Utopie.“

„Glauben Sie nicht, daß die SPD ihr Verhältnis zu den Gewerkschaften verbessern muß?“

„Gewiß, wenn ich auch unseren Kritikern, die uns ein schlechtes Verhältnis zu den Gewerkschaften vorwerfen, entgegenhalten muß, daß die Kontakte zwischen der SPD und der einen oder der anderen Gewerkschaft keineswegs im gleichen Maße verbesserungsbedürftig ist. Es ist unbestritten, daß die SPD die Gewerkschaften braucht, wie die Gewerkschaften die SPD brauchen. Denn sie haben Forderungen an die Gesellschaft, die nur über den Gesetzgeber zu erfüllen sind. Zwischen den Gewerkschaften und der SPD besteht eine Interessensolidarität auf Gegenseitigkeit.“

„Ihre jüngsten Äußerungen verraten einen Zusammenhang mit den letzten Heimsuchungen Ihrer Partei.“