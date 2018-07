Inhalt Seite 1 — Sprachlosigkeit über die Oper Seite 2 Auf einer Seite lesen

Theodor W. Adorno, vorgestellt als „bekannt durch viele grundlegende Schriften über dieses Problem“, hatte der alten Oper nur noch dieses auslaufende Jahrhundert gegeben, hatte sie als „durch und durch mit der bürgerlichen Gesellschaft verwachsen“ bezeichnet, ihr ein „affirmatives, die Welt harmonisierendes Element“ zugeschrieben und dann festgestellt, daß etwa seit dem Ersten Weltkrieg die Komponisten nicht mehr mitmachen, sich diesem „Zwang zur Bejahung“, einer Repräsentation von heiler Welt entziehen und etwas ganz anderes komponieren. „Diese seismographische Erschütterung wurde vom Publikum noch nicht registriert. Da aber in der Kunst der Primat der Produktion herrscht, so glaube ich, daß sich damit eine Entwicklung anzeigt, die über die traditionelle Opernform hinausdrängt, sie sprengt.“

Drauf Claus Helmut Drese, Gesprächsleiter dieser Fernsehdiskussion: „Das Publikum war immer hinter der Zeit zurück; es hat manchmal eine bis zwei Generationen gedauert, bis sich ein Werk zu der Wirkung beim Publikum durchgesetzt hat und so anerkannt worden ist.“

Theodor W. Adorno, Soziologe, hatte von Unterschieden im Verhältnis zu avancierter Kunst zwischen dem Schauspiel- und dem Opernpublikum gesprochen, er hatte die Meinung des Komponisten Mauricio Kagel „Das Opernpublikum ist regressiver“ übernommen und eine „strukturelle Übereinstimmung zwischen dem philharmonischen und dem Opernpublikum“ erkannt.

Drauf Claus Helmut Drese, Intendant in Wiesbaden, demnächst in Köln: „Also geht das Publikum eigentlich ins Theater, um teilzunehmen an Emotionen.“

Theodor W. Adorno hatte den Opernhäusern die Aufgabe zugewiesen, in werkgerechter Weise das Historische vorzuzeigen. Aktualität sei eh „nur noch jenseits der Oper möglich“, und man werde „der Oper mehr Ehre antun, wenn man sie distanziert betreibt, als eine Art von Museum, als wenn man versucht, sie durch Veranstaltungen zu aktualisieren, die dann auf Schritt und Tritt mit dem, was da aktualisiert werden soll, in Widerspruch geraten“: „Je treuer die Opernhäuser diese Funktion erfüllen, um so größer kann ihr Beitrag sein.“

Drauf Intendant Claus Helmut Drese zum Intendanten Walter Erich Schäfer: „Fühlen Sie sich als Museumsdirektor?“ Und dessen stolzer Bericht: „Wir haben in achtzehn Jahren vierunddreißig moderne Opern gegeben.“

Eine Diskussion hatte es werden sollen, ein Gespräch unter Betroffenen, „Stirbt die Oper?“ war gefragt. Mauricio Kagel, „jemand, der neue Wege geht“, wie es eingangs hieß, hätte sagen können, warum er welche neue Richtung nahm – er kam damit nicht zu Wort. Giselher Klebe, der beim alten blieb, hätte Adorno widersprechen, hätte die Lebenskraft der alten Form beweisen müssen – er war mit seinem „naiven, spontanen, intuitiven Verhältnis zur Oper“ dazu nicht in der Lage.