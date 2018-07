Inhalt Seite 1 — Von ZEIT zu ZEIT Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mit Kundgebungen, Briefen, – Anrufen und Telegrammen setzten die Notstandsgegner Bonn unter Druck. In einer Atmosphäre kritischer Spannung begann der Deutsche Bundestag die dritte Lesung der Notstandsgesetzgebung. Unter gewissen Bedingungen erklärten sich die drei Westmächte zum Verzicht auf ihre Vorbehaltsrechte aus dem Deutschland-Vertrag bereit. In Frankfurt wurde für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland das „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“ wieder gegründet. Heinz Kühns Vorstellungen über die Zukunft der SPD erregten innerhalb und außerhalb seiner Partei Aufsehen und Kritik. In seinem neuen Schreiben an Bundespostminister Werner Dollinger ging dessen Ostberliner Kollege Rudolph Schulze auf das Bonner Verhandlungsangebot nicht ein. Während eines Gastspiels in Lausanne entfernten sich fünf Mitglieder der Ostberliner Staatsoper von ihrer Gruppe und suchten im Westen um Asyl nach.

Prag – Moskau

In Prag begann wenige Tage nach der plötzlichen Abreise des sowjetischen Ministerpräsidenten Alexej Kossygin eine Tagung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. Die Warschauer-Pakt-Mächte beschlossen gemeinsame Manöver auf dem Territorium Polens und der CSSR. In Brünn wurde ein Massengrab mit der Asche von 24 zwischen Oktober 1950 und Oktober 1951 geheim hingerichteten Personen entdeckt. Die Untersuchung über den Tod des früheren tschechoslowakischen Außenministers Jan Masaryk wurde auf Emigrantenkreise in Großbritannien ausgedehnt.

Zwischen Belgrad und Hawaii

Ohne spektakuläre Erklärungen begann der Besuch des rumänischen Partei- und Staatspräsidenten Nikolae Ceaucescu bei Josip Broz Tito. Ein Rahmenabkommen über wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Sowjetunion und Österreich war das Ergebnis des Moskau-Besuchs des Bundespräsidenten Franz Jonas. In internationalen Gewässern vor der Küste Norwegens stürzte ein sowjetischer Düsenbomber in der Nähe des amerikanischen Flugzeugträgers „Essex“ ab. Bei den amerikanischen Vorwahlen in Oregon gewann bei den demokratischen Präsidentschaftsbewerbern Senator McCarthy vor Robert Kennedy. Das amerikanische Atom-U-Boot „Scorpion“ wurde mit 99 Mann an Bord als überfällig gemeldet.

Pariser Unfriede

Nach der Rede Charles de Gaulles und den Marathonsitzungen zwischen Ministerpräsident Georges Pompidou und den Sozialpartnern ergaben sich in der französischen Streiksituation sowohl geringe Erleichterungen als auch erhebliche Verschärfungen. Aus Moskau und Peking wurde zum Sturz des französischen Präsidenten aufgerufen. Die Kämpfe in und um Saigon nahmen an Heftigkeit zu. Zum erstenmal machte bei den Pariser Vietnam-Gesprächen der Chefdelegierte Xuan Thuy Andeutungen über die Anwesenheit nordvietnamesischer Truppen in Südvietnam. In einer Sondersendung von Radio Hanoi drohte der Ministerpräsident von Nordvietnam den Abbruch der Pariser Gespräche an.