Agrarpolitik, so sagte einmal ein Sprecher des Bauernverbandes, sei nicht Wirtschaftspolitik, sondern Gesellschaftspolitik. Was auch immer man darunter verstehen will: fest steht, daß die bisher verfolgte Agrarpolitik zwar enorme Kosten mit sich bringt, aber bisher die Lebensbedingungen der landwirtschaftlichen Bevölkerung nicht nachhaltig verbessern konnte.

In ihrem Entwurf für das zweite Programm einer mittelfristigen Wirtschaftspolitik sagt die EWG-Kommission ganz klar, daß die Politik der Preisstützung für landwirtschaftliche Erzeugnisse die Kosten der Lebenshaltung in Europa erhöht. Außerdem führt sie zu unabsetzbaren Überschüssen. Voraussetzung für jede vernünftige Agrarpolitik sei eine beträchtliche Verringerung der Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Menschen. Für die Umschulung der Landwirte und die Schaffung neuer Arbeitsplätze wären öffentliche Mittel richtiger angelegt.

Nicht nur den Verbrauchern und Steuerzahlern, auch den Bauern wäre mit einer solchen Politik besser gedient. ehk.