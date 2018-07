Inhalt Seite 1 — Warten auf Dollinger Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bonn, Ende Mai

Wird Bundespostminister Werner Dollinger als erstes Bonner Kabinettsmitglied mit einem Minister der DDR-Regierung zusammentreffen?

Vor einem Jahr forderte das Ostberliner Ministerium für das Post- und Fernmeldewesen von Bonn Kostenersatz für Leistungen der DDR im innerdeutschen Post- und Fernmeldeverkehr seit 1948. Ostberlins Postverwaltung legte die Gebührensätze für den Auslandsverkehr zugrunde und kam mit Zinseszinsen auf fast eine Milliarde Mark, für Westberlin zusätzlich auf über 500 Millionen. Mit diesem Berechnungsmodus sollte die DDR als postalisches Ausland anerkannt werden.

In Bonn wurde die Berechtigung gewisser Forderungen nicht bestritten, weil die Post der DDR ungleich mehr Leistungen im Verkehr von Westen nach Osten als umgekehrt zu bewältigen hat. Als erster Koalitionspolitiker anerkannte der Gesamtdeutsche Minister Wehner schon im Mai 1967 eine Zahlungsverpflichtung der Bundesrepublik. Die CDU/CSU hingegen warnte damals vor jedem Präjudiz.

Nachdem der Bundeskanzler einen Briefwechsel mit DDR-Ministerpräsident Stoph begonnen hatte, durfte auch Dollinger die Briefe seines Ostberliner Kollegen Rudolph Schulze beantworten. Ende 1967 bot er eine Pauschalzahlung von 20 Millionen Mark für das laufende Jahr an, ohne jedoch die Gesamtforderung zu akzeptieren. Die internationale Berechnung lehnte er ab, war aber bereit, „über beiderseits interessierende Fragen“ zu verhandeln. Gleichzeitig nominierte er dafür einen Beauftragten. Schulz wies Dollingers Antwort kategorisch zurück und drohte mit Konsequenzen im Postverkehr. Dann wurde es still.

Am 9. Mai 1968 erinnerte Dollinger an seine letzten Briefe. Er wollte Aufschluß darüber, wie „die Grundlagen für die Berechnung geschaffen worden sind“, weil diese Erläuterung „nach meiner Auffassung der erste Schritt zu einem Kostenausgleich“ wäre. Die 20-Millionen-Offerte blieb bestehen, und vor der Presse in Bonn verkündete der Minister zusätzlich, er sei „bereit, zur Unterschrift eines Kostenausgleichsabkommens nach Ostberlin zu fahren“.

Schulzes Antwort vom Donnerstag letzter Woche wurde in Bonn mit Verlegenheit empfangen. Die Zentralbuchhaltung der DDR-Post hatte nämlich gleichzeitig eine spezifizierte Rechnung vorgelegt, und dem Brief an Dollinger waren die gewünschten Erläuterungen beigefügt. Die frühere Forderung (jetzt mit 1,046 Milliarden Mark beziffert) wurde zwar wiederholt, aber für 1967 wurde gesondert nur noch die Überweisung von 26,2 Millionen Mark erbeten. Von „Konsequenzen“ ist in dem jüngsten Schulze-Schreiben keine Rede mehr.