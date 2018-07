Geradezu revolutionär nannte der Rektor der Universität Saarbrücken, Professor Maihofer, die neuesten Empfehlungen der Westdeutschen Rektorenkonferenz. Aber man muß schon sehr bescheiden oder von der Nutzlosigkeit jeder Hochschulreform inzwischen überzeugt sein, um revolutionär zu nennen, was den einen Schritt, den die Rektorenkonferenz in die Zukunft getan hat, wieder zurücknimmt.

Im letzten Januar hatten die Magnifizenzen in Godesberg eine Erklärung herausgegeben, in der sie gegen die Forderung der Studenten nach Drittelparität und Beteiligung an den Entscheidungen der Hochschulgremien die „qualitative Repräsentation“ setzten. Hinter dem Wortungetüm verbirgt sich die Empfehlung, jeder solle in der Sache mitreden und mitentscheiden, von der er etwas versteht.

Darüber hätte man reden können. Aber bevor es dazu überhaupt kam, brachten einige Senate und Fakultäten ihre „allerschwersten Bedenken“ zum Ausdruck, die sich vor allem auf die Preisgabe bislang gewahrter Positionen der Lehrstuhlinhaber richteten.

Lehrstuhlinhaber haben an deutschen Universitäten, so meinen jedenfalls Lehrstuhlinhaber, eine besondere Amtsverantwortung, eine Art unverzichtbaren Rechts auf Sonderregelungen und auf jeden Fall größere Einsicht in das, was der Hochschule guttut, als andere Mitglieder der Hochschule.

So kam es also, wie es kommen mußte: Die WRK beugte sich der Einsicht der Lehrstuhlinhaber in das Notwendige und nahm zurück, was sie im Januar vorgeschlagen hatte. Sie sagte nein zur Demokratisierung der Hochschule, denn die widerspricht dem Prinzip, daß die Lehrstuhlinhaber mehr zu sagen haben müssen als die Nicht-Lehrstuhlinhaber.

„Die Angelegenheiten der Universität als einer Körperschaft der Lehrenden und Lernenden fallen grundsätzlich in die Beratungs- oder Entscheidungskompetenz aller ihrer Mitglieder. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die Mitglieder der Universität verschiedene Qualifikationen haben, verschiedene Funktionen wahrnehmen und verschiedene Verantwortung tragen.“

Nach den neuen Empfehlungen der WRK gibt es an der Hochschule sechs verschiedene Personengruppen, die sich alle darin gleichen, daß sie „selbstverantwortlich“ etwas tun. Lehrstuhlinhaber zum Beispiel sind „Personen, die zur selbstverantwortlichen Vertretung eines bestimmten Fachgebiets in Forschung und Lehre und zu deren Organisation in ihrem gesamten Fachbereich verpflichtet sind“; Studenten sind „Personen, die selbstverantwortlich durch ein wissenschaftliches Studium in der Regel die Voraussetzungen für einen akademischen Beruf erwerben wollen oder eine wissenschaftliche Weiterbildung betreiben und die gegebenenfalls durch Mitwirkung an der Lehre (z. B. Tutoren) oder Mitvollzug der Forschung (z.B. Doktoranden) die Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit erwerben.“