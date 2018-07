Die drei Westmächte haben am Montag grünes Licht für die Verabschiedung der Notstandsgesetze gegeben. Ihre Bonner Botschafter überreichten Bundesaußenminister Brandt eine Verbalnote, in der die Alliierten auf die Vorbehaltsrechte aus dem Deutschlandvertrag zum Schutz ihrer in der Bundesrepublik stationierten Streitkräfte verzichten. In der Note der Alliierten heißt es freilich, „daß abgesehen vom Falle eines Notstandes, jeder ihrer Militärbefehlshaber berechtigt ist, im Falle einer unmittelbaren Bedrohung seiner Streitkräfte die angemessenen Schutzmaßnahmen, zu ergreifen“.

Nach der dritten Lesung und namentlichen Abstimmung über die Notstandsverfassung im Bundestag können der alliierte Verzicht und die „Vorsorgegesetze zum Schutz des Staates und der Bürger in Zeiten der Not und Gefahr“ jedoch erst in Kraft treten, wenn sie vom Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit angenommen und vom Bundespräsidenten unterzeichnet sind.

Wenige Tage vor Toresschluß machten die Notstandsgegner noch einmal entschlossen Front gegen Bonn: