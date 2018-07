FÜR alle, die einem Pianisten zur bestandenen Konzertreifeprüfung oder einem Musikwissenschaftler zum erfolgreichen Doktorexamen ein Geschenk machen wollen oder müssen; für jemanden, der erkennen möchte, welche Arbeit es macht, einen klaren Text einer Beethoven-Sonate zu bekommen; für alle, die es interessiert, wie um das Jahr 1821 ein musikalisches Werk entstand –

Ludwig van Beethoven: „Klaviersonate op. 110 As-dur“, Faksimiledruck der Handschrift Beethovens, herausgegeben und in einem Beiheft kommentiert von Karl Michael Komma; Ichthys Verlag, Stuttgart; 58 + 80 S., zusammen im Schuber 60,– DM.

ES ENTHÄLT die Faksimile-Ausgabe von Beethovens vorletzter Klaviersonate nach dem im Tübinger Depot der Berliner Staatsbibliothek liegenden Autograph (mus. ms. autogr. Beethoven, Art. 196); dazu in einem Beiheft zeilengleich den modernen Stich mit Kommentaren zu allen Bemerkungen und Korrekturen Beethovens; Entwurf-Übertragungen zu einem Teil des Werkes aus früheren, ebenfalls in Tübingen liegenden Skizzenbüchern Beethovens; einen Quellenbericht über „Geschichte und Gestalt der Handschrift“; eine Analyse von „Thematik und Form“.

ES GEFÄLLT neben dem Faksimile vor allem die Gegenüberstellung von Skizzen und Originaltext, die den Weg von Themenentwürfen und Frühfassungen bis zur Endfassung zwar nicht deutlich aufzeigen kann, dafür ist die Zahl der mitgeteilten Skizzen zu gering, die aber aufmerksam macht auf die Entwicklung von Details, die man aus der Kenntnis nur des Originaltextes niemals beachtet hätte, die Umstellung eines engen Akkords in einen weitgefächerten etwa, das Auswechseln einer Begleitfigur oder eine Akzentverlagerung innerhalb der Baßlinie. Weniger mag man sich anfreunden mit der Analyse von „Thematik und Form“, hier wird zuviel mit verquollenen Vokabeln operiert und hochtrabend als Forschungsergebnis vorgezeigt, was man in jedem sich mit Strukturanalysen beschäftigenden Beethoven-Kolleg erfährt. Heinz Josef Herbort