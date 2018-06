1 Wer sich informieren will, kann sich in der Bundesrepublik Deutschland – durch Funk, Fernsehen, in- und ausländische Presse, aktuelle Taschenbücher – so umfassend informieren wie in ganz wenigen anderen Ländern der Welt; einzige Ausnahme: „Ostblock“-Zeitungen wurden bisher, höchst überflüssigerweise, von der Obrigkeit dem normalen Staatsbürger praktisch vorenthalten.