Die tschechoslowakischen Tankstellen bieten in diesem Sommer besseres Benzin an. Die Oktanzahlen für Normal-, Spezial- und Superbenzin wurden erhöht. Die Qualität des Spezial- und Superbenzins (96 Oktan) entspricht jetzt etwa den deutschen Normal- beziehungsweise Superbenzinen. Preise pro Liter: 57 und 58 Pfennig. Wer an den Grenzübergängen Benzingutscheine erwirbt, erhält auf diese Preise einen Rabatt von jeweils etwa 20 Pfennig.