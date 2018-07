Der berühmte Psychiater hat sehr spät geheiratet. Auf die Frage, was er denn an seiner Frau besonders schätze, antwortet er: „Sicher, sie ist weder schön noch intelligent, aber wenn ihr wüßtet, was für herrliche Alpträume sie hat...“

Zwei Irre stellen zwei Autos zusammen in eine Garage und hoffen, in neun Monaten ein drittes zu haben.

Da kommt ein anderer Irrer und sagt herablassend: „Ihr seid ja wohl ein bißchen naiv. Natürlich müßt ihr die Motorhaube öffnen!“

Wie kommen Sie denn darauf, daß Sie Napoleon sind?“

„Gott der Herr hat es mir gesagt!“

Stimme aus dem Hintergrund: „Das ist nicht wahr! Ich habe keinen Ton gesagt!“