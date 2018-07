Sardinien für Autofahrer. Das sardinische Fremdenverkehrsamt hat einen neuen Reiseführer für den Autotouristen herausgegeben. Den Führer in deutscher Sprache gibt es kostenlos in den Reisebüros oder beim sardinischen Fremdenverkehrsbüro E N I T in München, Frankfurt oder Düsseldorf. Autofahrer erhalten auf Sardinien die Ausgaben für den Autotransport mit der Fähre zurück.

Bildungsreisen nach Südeuropa. Flugreisen nach Rom und Sorrent, Athen und Istanbul mit dem Evangelischen Kulturkreis Gründeich. Motto: Begegnung mit der europäischen Geschichte und Kultur. Preise von 560 bis 700 Mark.

Mit dem Auto ans Schwarze Meer. Autoreise der ADAC-Reise GmbH gemeinsam mit dem Rumänischen Automobilclub. Hinreise ab München mit Übernachtungen, zehn Tage Urlaub an der Schwarzmeerküste und Rückreise bis Wien sowie 200 Liter Benzin kosten 298 Mark.

Reisen in Italien. Broschüre des Italienischen Fremdenverkehrsamtes mit umfassenden Informationen. Sogar eine Tabelle darüber, wann und wo welche Früchte in Italien reifen, fehlt nicht.

Studienreise nach Persien. Flugreise mit der Gesellschaft für Akademische Studienreisen, Heidelberg. Besuch der Ruinen, Baudenkmäler und Museen vom Kaspischen Meer bis zum Persischen Golf. 16 Tage (28. 9. bis 13. 10.); 2860 Mark.

Badeurlaub in Scheveningen. Busreise mit dem Jugendreisebüro Saarbrücken an die holländische Küste. Ausflüge nach Rotterdam und Amsterdam. Golf, Tennis, Kegeln oder Rollschuhlaufen. Preis ab Köln 363 Mark (14 Tage).