Wir haben an Hand der Reaktionen einiger Länder – ich denke da an Tansania, aber auch an die arabischen Staaten – erkennen müssen, daß das „Do-ut-des-Prinzip“ – Entwicklungshilfe im Austausch gegen die Unterstützung unseres Standpunktes – doch allzu abendländisch rational ist.

Hans-Jürgen Wischnewski Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit