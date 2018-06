Was wird Karajan mit dem „Don Giovanni“ machen? Nachdem es Salzburgs Star-Dirigenten, neuerdings auch -Regisseur und -Entrepreneur, im vorletzten Jahr mit einer wirbelnden „Carmen“-Revue als erstem gelungen war, die Superbühne des Festspielhauses, auf der ein Basketball-Spielfeld bequem Platz fände, wirklich auszufüllen, erregten sich die sonderbaren Gemüter, die so etwas erregen kann, bei dem Gedanken an die erste Premiere der diesjährigen Festspiele: Der Amateur-Regisseur wollte „eines der geheimnisvollsten, größten Werke der gesamten Opernliteratur“ auf die Salzburger Breitwandbühne bringen, von dem ein in der Profession ergrauter Inszenator wie Günther Rennen vor zwei Wochen in der ZEIT schrieb, er halte es „für szenisch unrealisierbar“ (und das, nachdem er es viermal versucht hat!).