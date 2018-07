Inhalt Seite 1 — Dubcek: Wir setzen die Reformen fort Seite 2 Auf einer Seite lesen

„Wir haben gehalten, was wir versprochen haben. Und wir sind mit der Überzeugung wiedergekommen, mit der wir nach Cierna gegangen waren: daß wir ohne Zögern den Weg fortsetzen werden, den die Partei und das ganze Volk seit Januar eingeschlagen haben. Für unser Volk kann es nichts anderes geben.“

So ließ sich Alexander Dubček am vorigen Sonntag erleichtert im tschechoslowakischen Fernsehen vernehmen. Der Prager Parteichef kommentierte die Konferenz von Bratislawa (Preßburg), an der die Parteiführer der UdSSR, Polens, Ungarns, Bulgariens, der ČSSR und der DDR teilgenommen hatten, und das sowjetisch-tschechoslowakische Gipfeltreffen, das in Cierna vorausgegangen war.

Ob Dubčeks Worte auch in Moskau, Warschau und Ostberlin als legitime Schlußfolgerung anerkannt werden, kann freilich erst die Zukunft erweisen. Denn die „Preßburger Deklaration“, die als Ergebnis der denkwürdigen Konferenzserie am Wochenende verabschiedet wurde, trägt das Doppelgesicht eines Kompromisses.

Auf eine kurze Formel gebracht: Mit einem Bekenntnis zu unbedingter Lagertreue hat sich die Prager Parteiführung von der sowjetischen Interventionsdrohung befreit und vorläufig einen gewissen Spielraum für ihre innenpolitischen Reformen erreicht. Einerseits garantiert die Deklaration

Gleichberechtigung, Souveränität, nationale Unabhängigkeit und territoriale Integrität der Ostblockstaaten und

das Recht „jeder Bruderpartei“, die Fragen der sozialistischen Entwicklung „schöpferisch“ zu lösen und dabei „die nationalen Besonderheiten und Bedingungen“ zu berücksichtigen.

Andererseits aber werden die Unterzeichner – also auch die ČSSR – verpflichtet