Vor 3000 Jahren erweckte die Odyssee alle Wanderlust. Aber der Unterschied zu heute war, daß Odysseus nach Hause fuhr, während alle anderen Reiselustigen von zu Hause fortwollten, In dieser Entwicklung äußert sich eine immer entschiedenere Anti-Haus-und-Heimat-Bewegung, die alle Daheimgebliebenen irritieren sollte.

John Crosby im „Observer“, London

„Ausbeutungsobjekte, genannt Touristen...“

Willy Haas als Caliban In „Die Welt“

*

„Man müßte noch viel mehr in die Psychologie des Tourismus eindringen. Die Menschen, die Ferien machen oder Pause von der Großstadt, brauchen Ziele in der Landschaft. Die von der Stadt losgelösten Besucher sind viel aufnahmebereiter für das kulturelle Angebot als in ihrem Alltag.“

Dr. Ernst Schlee,