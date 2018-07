Seben Sie“, sagt ein Mitglied des britischen Oberhauses einem Minister aus Frankreich, „ich bin als Engländer geboren, habe als Engländer gelebt und möchte als Engländer sterben.“

„Ja, aber haben Sie denn gar keinen Ehrgeiz?“

Ihr Franzosen wißt nicht, was Takt ist“, sagt ein englischer Gentleman zu einem Franzosen. „Wenn ihr zum Beispiel ein Badezimmer betretet, in dem eine völlig entkleidete Dame steht, schließt ihr die Tür und murmelt: ‚Verzeihung, gnädige Frau!‘“ „Und was sollte man statt dessen sagen?“

„Verzeihung, mein Herr!“

Im Oberhaus begegnen sich zwei Lords auf dem Korridor.“

„Wie ich höre“, sagt der eine zum anderen, „waren Sie gezwungen, Ihre Frau Gemahlin zu beerdigen, mein armer Freund...“

„Was sollte ich tun... sie war tot.“