Die alliierten Truppen wurden am Wochenanfang in der Nähe der entmilitarisierten Zone erneut in blutige Kämpfe verwickelt. Der Vietcong rieb zwei Einheiten amerikanischer Infanteristen und südvietnamesischer Ranger fast völlig auf, Eine Kompanie „Ledernacken“geriet in einen Hinterhalt und wurde zur Hälfte kampfunfähig gemacht.