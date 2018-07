Inhalt Seite 1 — Rund um die Welt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Rund um die Welt. Flugreisen bei Neckermann. Aufenthalte in Beirut, Delhi, Bangkok, Hongkong, Tokio, Honolulu, San Francisco und New York. Sechs Termine ab 12. Oktober. Insgesamt 22 Tage (Flugzeit 60 Stunden). Preis 3690 Mark. Zusatzprogramm: Sonderarrangement für Gourmets.

Weinlese und Heilkuren in Rumänien. IT-Flugreisen mit airtours international. Zur Weinlese in die Weinbaugebiete in Siebenbürgen und der Walachei vom 27. September bis 4. Oktober. Preis: 440 Mark. Heilkur in Bad Herculane (Luftkurort) vom 4. bis 18. Oktober. Beide Flugreisen mit Maschinen der bulgarischen Tarom.

Agadir: Neu im Programm bei Airtours. Flugreise nach Marocco mit Rundreise-Angebot. „Der große Süden“. Vier Hotels zur Auswahl. Preise ab 1367 Mark (14 Tage). Ab November 1968 bis Ende Februar 1969.

Flugreisen nach Madeira. Neues Winterangebot bei Scharnow. Sieben Hotels und Appartementhäuser in Funchal zur Auswahl. Regelmäßige Flüge ab 11. Oktober 1968 bis 11. April 1969. Preise für zwei Wochen ab 538 Mark.

Ins Sonnenland der Pyramiden. Ägyptenreisen ab 2. Oktober mit Neckermann. Sechs Programme für Rundreisen durch Ägypten (jeweils 15 Tage) zur Auswahl. Aufenthalte in Kairo oder Hurghada. Preise von 789 Mark bis 1163 Mark.

Dschungelsafaris in Südamerika. Flugreisen mit der ADAC-Reise in die Dschungelwelt des Orinoco. Die Fahrten werden auf dem Marowijne-Fluß und dem Orinoco mit Booten durchgeführt. Keine Hotels, wenig Komfort. Verlängerungsreise zum Quellgebiet des Orinoco: nur für Abenteurer. Vier Termine ab 5. November 1968. Preis: 4785 Mark (20 Tage).

Sambia, Rhodesien, Südafrika. Flugreise nach Südafrika mit Kuoni. Victoriafälle, Tierparks und südafrikanische Küste. Anschlußprogramm für Gabun, Tschad, Kamerun. 14 Termine von September 1968 bis Oktober 1969. 24 Tage. Preis: 4960 Mark.