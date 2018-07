Sonntag, 29. September, ARD: „Schichtwechsel“

... und schauen Höfer zu und dem Wochenspiegel und Ferdl, dem Clown, nehmen Bonanza zur Kenntnis und die Perspektiven aus Bonn, sehen de Gaulle winken, Kiesinger nach Worten suchen, die er in Rehs Manuskript finden könnte, sehen den keuchenden Staublungen-Opa in einem Fernsehspiel des Max von der Grün, und wenn dann die Richter von morgen drankommen, stellen sie ab, der Tag ist vorbei, das Angebot war abwechslungsreich, die Ware vortrefflich verpackt, der Konsument kann zufrieden sein: Es gab Frühschoppen-Suppe, als Hauptgericht ein komödiantisches Spiel, Die Rivalin, am Dessert, dem Volkstanz der Welt, fehlte es so wenig wie an den Petits fours, ein Tigerbaby verliert seine Streifen, und was die Getränke angeht, so sah sich der Fruchtsaft – Flipper, der kleine Hund – in angenehmer Weise durch reichlich vergossenen Meß- und Abendmahlswein, griechischen Rezina und vietnamesischen Reisschnaps bereichert.

Ein alltäglicher Sonntag, ein Tag der Tänze und Folterungen, der Sportplatz- und Gefängnistritte, ein Tag der Play-, der Cow- und der wirklichen Boys, die im Dschungel verrecken.

Wie wäre es wohl, fragte ich mich, wenn jedenfalls von Zeit zu Zeit abends um zehn ein Mann auf dem Bildschirm erschiene, der dem Betrachter den Unterschied zwischen den Vorgängen auf Leros und den Vorgängen in einer Goldgräberstadt zu verdeutlichen suchte – ein Mann, der zum Beispiel in seinem Auftritt am Sonntag, dem 29. September, die Warenkonsumenten dadurch um einen Gran kritischer, um ein Quentchen weniger fatalistisch gemacht hätte, daß er ihnen die Besonderheiten des japanischen Olympiafilms, das Detailspiel, den Hinweis auf Ereignisse, die sich während eines Langstreckenlaufes vollziehen (Leute sitzen in der U-Bahn, andere messen den Wind, andere sterben, andere blasen den Rauch aus, andere denken an nichts) ... daß er ihnen die Technik des „Über-den-Anlaß-Hinansgehens“ analysiert, sie, an Hand eines beliebigen Beispieles, nachdenklicher gemacht und ihnen schließlich, auf Max von der Grüns Fernsehspiel Schichtwechsel eingehend, Möglichkeiten und Grenzen sowohl des Dokumentarischen wie der Fiktion aufgezeigt hätte.

Stillegung einer Zeche: das ist das Thema der Bottroper Protokolle Erika Ranges und des Films von Max von der Grün. Hier wie dort ist das Typen-Arsenal der Kumpelwelt bis zum Rande gefüllt, gibt es Staublungen und Brieftauben, rebellische Bergleute, die wissen, daß sie ihre Arbeitskraft billig verkaufen, und andere, die von denen da oben wie von chinesischen Göttern sprechen.

Was trifft genauer, hätte der Kritiker am Bildschirm gefragt, das Tonbandprotokoll oder der am Beispiel einer Familiengeschichte einwickelte Traktat? Die kommentarlos reproduzierte, sich in den Reden einer Betriebsversammlang am sinnfälligsten demaskierende Realität oder auf der Ebene exemplarischer Gleichnisse angesiedelte, interpretierte Wirklichkeit?

Nun, die Frage bleibt offen, es spricht für von der Grün und Regisseur Schwarze, daß sie, vor allem in der Szene, in der Bergmann Schimanski seinem Kollegen mitteilt: „Dein Sohn ist verunglückt“ (und der Kollege sagt: „So’n lecker Mädchen hat er gehabt“), jene schlichte und ergreifende und sozial-kritisch wirksame Anschauungskraft gewannen, die in den Bottroper Gesprächen etwa das Protokoll der Erna E. charakterisiert: „Und wegen Rheinböllen, da sind sie alle so am Sagen: Dat wird noch wat geben, dat wird noch wat geben! Ja, dat wird noch wat geben, dat steht fest. Aber wat soll man dagegen tun?“

Der Herr am Bildschirm – ein zur Kritik (auch zur Kritik seiner Kritik) provozierender Mann – hätte an diesem Sonntagabend Fragen gestellt, die nicht nur den Kumpel angehen. Probleme der Form wären Probleme der Wahrheit, Probleme der Darbietung wären Gesellschaftsprobleme gewesen. Momos