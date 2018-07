Von Karl-Heinz Janßen

Er ist kleiner, als man ihn sich vorgestellt hat – aber das hat er mit anderen Diktatoren dieses Jahrhunderts gemeinsam. Sein Händedruck ist fest, seine Haltung straff. Auch im Maßanzug verleugnet er den Offizier nicht. Die flinken, stechenden Augen unter den dichten Brauen und der hohen Stirn können ironisch aufleuchten, wenn ihm Besucher mit harten Fragen zusetzen, und sie blitzen zornig auf, wenn seine Anweisungen nicht sofort und präzis ausgeführt werden. Geduld scheint nicht seine Tugend zu sein. Auch in der Staatskanzlei muß es zugehen wie auf dem Kasernenhof, auch hier kommen seine Befehle kurz und abgehackt.

Die meisten seiner Offizierskameraden überragt er, wo nicht an Körpergröße, so an geistigen Qualitäten: hohe Intelligenz und levantinische Schläue, Zielstrebigkeit und Sendungsbewußtsein haben den „Fast-Fünfziger“ Georgios Papadopoulos zum unbestritten mächtigsten Mann Griechenlands werden lassen. Am letzten Sonntag ließ sich der Athener Junta-Chef mit 94 Prozent aller abgegebenen Wählerstimmen jene Schein-Legitimation besiegeln, auf die Diktatoren nun einmal nicht verzichten mögen.

Strenggenommen wurde nicht über das Regime abgestimmt, sondern über die neue Verfassung, die sich die Militärjunta maßschneidern ließ. Aber der riesige und teure Propaganda-Aufwand, mit dem die Griechen in den letzten Monaten dazu gebracht werden sollten, ihr „Nai“ abzugeben, zeigte, daß es dem Regime um mehr ging: Dem westlichen Ausland, vor allem den zahlungskräftigen Ländern, sollte endlich das demokratische Feigenblatt vorgezeigt werden, dessen die Athener Obristen in den anderthalb Jahren ihrer Herrschaft auf so peinliche Weise ermangelten.

Papadopoulos kannte das Endergebnis schon vorher. Er habe es, so sagte er auf einer Massenkundgebung, „aus dem Leuchten in den Augen aller Griechen“ gelesen. Trotz Androhung hoher Strafen kamen etwa ein Viertel der 5,5 Millionen Wahlberechtigten ihrer Wahlpflicht nicht nach. Das Regime nahm es auf die leichte Schulter. Eigentlich hätte es sich die Abstimmung ganz sparen können, denn in mehr als fünf Millionen Briefen hatte das Volk zuvor schon sein Einverständnis mit der neuen Verfassung erkennen lassen – so wenigstens behauptet es die Regierungspropaganda.

Ohne Zweifel dürften die 94 Prozent Ja-Stimmen dem tatsächlichen Ergebnis ungefähr entsprechen – in einer Diktatur weiß der Bürger eben, wo er sein Kreuz zu machen hat. Und ohne Zweifel hat jener Teil des Großbürgertums, das es allzeit mit den Mächtigen hält, haben viele Kleinbürger, die – eingedenk der Studentenkrawalle und Regierungskrisen früherer Jahre – über „Ruhe und Ordnung“ froh sind, haben schließlich auch viele der Bauern, die durch einen großzügigen Erlaß des Premierministers ihre Schulden loswurden, mit Ja gestimmt.