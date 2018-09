Auch die Westpolitik kommt nicht vom Fleck

Von Rolf Zundel

Bonn, Anfang Oktober

Die außenpolitische Debatte des Bundestags war notwendig und richtig, einmal, weil es sie die Solidarität der Parteien gegenüber einer Bedrohung von außen sichtbar machte, zum anderen, weil sie den Schlußstein setzte in das Gewölbe, das die bisherige Außenpolitik stützte. Zu untersuchen bleiben die Fragen, wieweit auch noch die Schlußfolgerungen für die praktische Politik übereinstimmen.

Der Solidarität wurde dadurch kräftig nachgeholfen, daß die Debatte nach der ersten Runde, in der die Spitzenredner, die mit sorgfältig ausgearbeiteten und ausgewogenen Erklärungen auftraten, unvermittelt abgebrochen wurde. Sie wurde ferner durch eine besondere Redetechnik gefördert: nämlich Zurückhaltung bei allen kritischen Fragen, großer Elan bei relativ unwichtigen Themen.

Für den ersten Fall lieferte Kiesinger ein schlagendes Beispiel. Etwa die Hälfte seiner Redezeit verwandte er auf die Darstellung eines bereits bekannten historischen Ablaufs und auf ein langes Zitat aus einer früheren Rede, in der er sich skeptisch über die Erfolgschancen der Ostpolitik ausgesprochen hatte – alles unter dem Motto: Die tschechoslowakischen Ereignisse haben uns nicht überrascht. Die zweite Hälfte der Kanzlerrede, in der Kiesinger bis zu gewissen Schlußfolgerungen durchdrang, war so allgemein gehalten, daß die durchaus beifallswillige CDU/CSU-Fraktion kaum Gelegenheit fand, ihren Kanzler zu feiern. Einige Abgeordnete waren denn auch ein wenig verstimmt; sie befanden, die Rede des Kanzlers sei flau gewesen, er habe das Parlament "nicht geführt". Von der SPD dagegen war zu hören, Kiesingers Rede sei durch ihre ruhige Tonart und insbesondere dadurch, daß manches nicht gesagt wurde, besonders wertvoll gewesen.

Barzels schöne Beispiele