Von Richard Alewyn

Sensation in der französischen Kleinstadt! Das Schloß Valpinson ist nach Mitternacht abgebrannt. Der Schloßherr ist im Schloßhof gefunden worden, von zwei Schüssen getroffen. Wer ist der Täter? Der Verdacht zieht sich wie ein Netz um Jacques de Boiscoran zusammen. Sämtliche Indizien bezeugen einhellig seine Schuld. Sein Alibi ist fadenscheinig. Ins Gefängnis gesetzt, verweigert er jede weitere Aussage. Alles verschwört sich gegen ihn: die entfesselte Volkswut, parteiliches Vorurteil, ein ehrgeiziger Staatsanwalt, der mit diesem Prozeß seine Karriere zu machen gedenkt. Er scheint verloren. Wäre nicht die Unauffindbarkeit irgendeines Motivs und ein Charakter, dem ein solches Verbrechen nicht zuzutrauen ist, so bliebe kein Zweifel, und so entstünde nicht der Roman –

Emile Gaboriau: „Die tugendhafte Gräfin oder der Strick um den Hals“, aus dem Französischen von Eduard Hallberger; Henry Goverts Verlag, Stuttgart; 542 S., 20,– DM.

Emile Gaboriau ist der Begründer des französischen Detektivromans, und in seinen klassischen Detektivromanen wäre an dieser Stelle der Père Tabouret oder sein Schüler M. Lecoq auf den Plan getreten, um den Knoten zu entwirren. In diesem Roman kehrt er zu der älteren Formel des „Detektivromans ohne Detektiv“ zurück, indem er mehrere Personen aufbietet, um die Geheimnisse zu enthüllen, die Anklage zu entkräften, den schon Verurteilten zu retten und den wirklichen Täter zu entlarven. Dessen Identität zu verraten, wäre ein Verstoß gegen die guten Sitten. Daß der deutsche Titel – im Gegensatz zu dem französischen „La Corde au Cou“ (Der Strick um den Hals) – die vom Verfasser listig versteckte Fährte schon von vornherein preisgibt, hat der Verlag zu verantworten. Daß das ausgesucht geschmacklose Titelbild eine prüde Hocharistokratin des viktorianischen Zeitalters in eine ach so verführerische Salonschlange kleinbürgerlichen Zuschnitts verfälscht, an der nichts mehr zu entlarven bleibt, ist eine zusätzliche Irreführung des Lesers.

Seine sozialkritische Tendenz soll man dem Roman nicht schmälern. Ärmlichen Verhältnissen entstammend, hatte Gaboriau (1835–1874) als Journalist und Gerichtsreporter sein Brot verdient und dabei die Mängel der Rechtspflege kennengelernt, besonders die Allmacht der Justiz und die Ohnmacht des Angeklagten, und war dann von der Darstellung sensationeller Affären zu deren Erfindung übergegangen und ein überaus fruchtbarer und routinierter Romanschreiber geworden. Seit den dreißiger Jahren bot das Feuilleton der Pariser Boulevardpresse dafür ein Organ, das auch von Balzac und Georges Sand, Lamartine und Victor Hugo nicht verschmäht wurde. Hier fand Gaboriau sein immer wieder variiertes Rezept: der vergangene und vertuschte Fehltritt in einer ehrbaren Familie, der nie aufgedeckt worden wäre, wenn nicht ein Unschuldiger sich eines Verbrechens verdächtig gemacht hätte – doppelte Bestätigung des Prinzips, das Gaboriau in einem anderen Roman einmal formuliert: Man muß dem Anschein mißtrauen.

Dabei wird viel Heuchelei und Borniertheit entlarvt, aber auch ebensoviel Edelmut und Rechtlichkeit bewährt und zugleich ein nicht gerade an subtilen Nuancen, aber doch an kräftiger Lokalfarbe reiches Bild der Gesellschaft geliefert.

Andere Romane Gaboriaus sind noch raffinierter gehäkelt, aber auch bei diesem wird sich niemand langweilen, der etwas auf spannendes Erzählen gibt.