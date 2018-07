Geschichte eines Unterlegenen

Von Ingeborg Zaunitzer-Haase

Straff wie eine gespannte Feder und einsdreiundsiebzig groß, machte Alfred Vogel als Verkäufer Karriere. Heute sitzt er, ohne sichtlich krank zu sein, mit zusammengesunkenem Rückgrat abwechselnd im Bett und vor dem Fernsehapparat des Krankenhauses einer kleinen Stadt. Er mißt nur noch einssiebzigeinhalb.

Gelegentlich schreibt er Briefe. Sind sie an alte Freunde gerichtet, so bezeichnet er sich als „topfit“ und „energiegeladen“ und bittet, ihm Arbeit zu besorgen. Handelt es sich um eine Bewerbung bei einer Firma, die freie Vertreter braucht, so gibt er als Absender ein „Hotel Adler“ an. Das klingt besser, und der Portier weiß Bescheid. Alfred Vogel ist 46 Jahre alt. Seine große Zeit währte zwanzig Jahre.

Er kannte alle Tricks, und er konnte alles verkaufen. Er verdiente zwischen drei- und fünftausend Mark im Monat. Er hatte ein Haus mit kleinem Swimming-pool, hatte eine Frau, ein Töchterchen und einen amerikanischen Wagen. Telephonisch erreichbar war er nur bei schlechtem Wetter. Bei blauem Himmel meldete sich der Auftragsdienst. Dann badete Alfred Vogel in der Ostsee oder fuhr Ski im Harz.

Er hatte es nicht nötig, seine Kunden bei Verhandlungen ins Sonnenlicht zu setzen, wie kluge Verkäuferfibeln es raten. Er leistete es sich ohne Schaden, Konkurrenzartikel zu loben. Als er – fest angestellt bei einer VW-Vertretung – Volkswagen verkaufte, riet er, den Opel Kadett in die engere Wahl zu ziehen. „Ich wollte schon immer für Opel arbeiten. Es würde mir Spaß machen, den Kadett anzubieten. Aber man nahm ihn dort nicht“, erzählte er seinen Kunden, „dabei wäre es eine so schöne Aufgabe gewesen. Der VW hier, der verkauft sich doch von selbst.“

Er war „so ein ehrlicher Mann“. Das sprach sich herum, und wer die VW-Vertretung im Städtchen X besuchte, der verlangte kategorisch, „von Ihrem Herrn Vogel“ bedient zu werden. Er war der anerkannte Verkaufsstar.