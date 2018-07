Wenigstens einer hofft auf ein Wunder im Baltikum

Von Robert Lucas

Die schmale Messingtafel an der Tür sagt: „Litauische Gesandtschaft“. Herr Vincas Balickas öffnet selbst. Er ist der charge d’affaires der Gesandtschaft. Er ist gleichzeitig der Generalkonsul, der Erste und Zweite Legationsrat, Kanzler, Militär-, Handels- und Presseattaché, Telephonist, Portier und die Schreibkraft.

„Vor dem Krieg hatten wir einen Stab von vierzehn Personen“, erklärt er, „vergangene Weihnachten waren wir noch zu dritt. Am 30. Dezember starb mein Chef, Gesandter Balutis, einen Tag nach seinem 88. Geburtstag. Konstanze Noveika, die 48 Jahre lang seine Haushälterin gewesen war, kündigte. So bin nur ich allein übrig.“

Vincas Balickas spricht leidenschaftslos über diesen Schrumpfungsprozeß. Er ist ein hagerer Mann mit zusammengekniffenen Wangen und tiefen Sorgenfalten auf der Stirn. Der Ausdruck melancholischer Resignation weicht nur selten von seinem Gesicht; wenn man der Vertreter eines baltischen Staates ist, muß man Fatalist sein. Nach dem Tode von Bronius Balutis, dem hochrespektierten Gesandten, hat Balickas automatisch die Amtsgeschäfte übernommen, und die britische Regierung nahm die diplomatische Wachablösung stillschweigend zur Kenntnis. Man weiß, daß kein neuer Gesandter ernannt werden wird. Balickas ist – wie seine Kollegen in der lettischen und estnischen Gesandtschaft – der Repräsentant einer Regierung, die nicht existiert.

Russische Einladung

Dieser erstaunliche Zustand besteht nun schon seit 28 Jahren. Hitler hatte eben den siegreichen Abschluß seines polnischen Feldzugs verkündet. Aber der von Ribbentrop und Molotow ausgehandelte Nichtangriffspakt hatte natürlich mehr vorgesehen als bloß die Teilung Polens: er hatte auch das Schicksal der baltischen Staaten besiegelt. Am 28. September 1939 unterzeichnete Estland, ohnmächtig in die Ecke gedrängt, im Kreml einen zehnjährigen „Vertrag zur gegenseitigen Unterstützung“, in dem es der Sowjetunion militärische Stützpunkte einräumte. Eine Woche später folgte Lettland, Litauen entsandte, einer russischen „Einladung“ folgend, eine Delegation unter der Führung des Außenministers nach Moskau. Die Sowjetregierung forderte: an den wichtigsten strategischen Punkten Litauens sollen 50 000 Mann russischer Truppen stationiert werden. Nur für die Kriegsdauer, bitte sehr. Die litauische Regierung protestierte.