Die französische Industrie sucht ihr Heil in der Konzentration. Durch Rationalisierung und Verbesserung der Struktur im Rahmen größerer Unternehmenseinheiten will sie die nach den Mai Unruhen sprunghaft gestiegenen Kosten wieder ausgleichen. 1968 wird allerdings das große Fusionsjahr 1967, in dem in Frankreich nicht weniger als 250 bedeutende Fusionen zu verzeichnen waren, kaum erreichen.

In den Spitzenindustrien wie Stahl , Automobil- und Flugzeugindustrie istdie Konzentration bereits weit fortgeschritten. Einige wenige Großkonzerne beherrschen den Markt.

Heute sind es vor allem mittlere Betriebe, die sich zusammenschließen. In der Textilindustrie haben jetzt zwei Gruppen "Agache Willot" und "Albert Masurel" ihre Interessen in einer Dachgesellschaft "Generale Textile" zusammengefaßt. Der Konzernum&atz wird nach der Fusion etwa eine halbe Milliarde Mark betragen.

Backwarengewerbe, (Zusammenschluß von sechs Unternehmungen) zielt nicht nur auf die Senkung der Kosten sondern soll auch das amerikanische Vordringen aufhalten. Die Amerikaner kontrollieren heute bereits 40 Prozent des französischen Brot Marktes.

nimmt dagegen einer der größten, die "Thomson Brandt" Gruppe, den kleineren "Ciaret Konzern". Die neue Gruppe wird 80 Prozent aller französischen Kühlschränke und 50 Prozent der Waschmaschinen erzeugen. Auch hier drängt äußerer Konkurrenzdruck auf eine strukturelle Straffung in der französischen Industrie. Fusionen und Gemeinschaften werden auch aus der Papierindustrie, der pharmazeutischen Industrie und aus dem Großküchenbau berichtet. Allheilmittel für alle Schwächen der französischen Industrie? Sie hat, wie die Schwierigkeiten einiger der größten Unternehmungen z. B m der Elektro- und Automobilindustrie zeigen, keineswegs immer den Weg zur Prosperität gesichert. In Frankreich warnt die Regierung vor der "Fusions Mode", da sie schon oft zu Zusammenschlüssen ohne ausreichende Prüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Grundlagen der beteiligten Gesellschaften geführt hat ek Die Konzentration im französischen In der Haushaltgeräte Industrie überIst aber Konzentration wirklich das