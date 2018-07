In den letzten Tagen lagen besonders die Kurse jener Aktien unter Druck, die von den Fonds der internationalen Investors Overseas Services an die deutschen Börsen zurückgegeben wurden. Da es sich hierbei um erstklassige deutsche Werte handelte, waren einige größere Anleger bereit, die günstige Marktsituation zu nutzen und ihre Portefeuilles preisgünstig – wie sie meinten – zu ergänzen. Allerdings nicht immer über den Einsatz neuer Mittel, sondern vielfach auch über den Verkauf anderer Aktien, denen nach den Erkenntnissen der Wertpapieranalysten geringere Wachstumschancen innewohnen.

Diese Tauschoperationen zogen schließlich das gesamte Kursniveau in Mitleidenschaft. Das private Publikum hält sich von solchen Transaktionen fern. Es wird nach den bisherigen Erfahrungen erst dann zum Zukauf von deutschen Aktien bereit sein, wenn sie wieder eine Strecke nach oben zurückgelegt haben. Das Hineinkaufen in eine unsichere Tendenz ist eben nicht jedermanns Sache.

Enttäuscht waren die Börsianer, wie wenig der glänzende Zwischenbericht der Farbwerke Hoechst auf die Tendenz eingewirkt hat. „Es ist doch nicht möglich, daß die Anleger mit einem Gewinnzuwachs von 40 Prozent für 1968 gerechnet und diesen schon im Kurs berücksichtigt haben. Müssen denn erst Gewinnsteigerungen von 100 Prozent eintreten, um die Kurse wieder in Bewegung zu bringen?“ fragt man sich an der Börse. Was für Hoechst zutrifft, gilt auch für das Volkswagenwerk. Aber zur Zeit sind die markttechnischen Faktoren an der deutschen Börse stärker als alle positiven Überraschungen.

Da sich das kaum schlagartig ändern wird, hält sich der Berufshandel von den Papieren mit breitem Markt fern, auf dem kurzfristige Spekulationsgewinne ohnehin kaum erzielbar sind. Um so dankbarer werden die Spezialtips der Börseninformationsdienste aufgegriffen, die sich bezeichnenderweise zur Zeit hauptsächlich auf sogenannte Nebenwerte beziehen, deren Kurse sich mit relativ wenigen Aufträgen in die gewünschte Richtung lenken lassen. Ob die Rechnung in jedem Falle und für jeden aufgeht, steht auf einem anderen Blatt.

Daß es echte Überraschungen geben kann, beweist der kräftige Anstieg der Aktie der Norddeutschen Wollkämmerei. Das Unternehmen wird mit der Kammgarnspinnerei Düsseldorf verschmolzen. Nicht einbezogen in die Fusion wird der wertvolle Delmenhorster Grundbesitz, an dem sich zur Zeit die spekulative Phantasie entzündet. Die alten Fusionsüberlegungen brachten vorübergehend wieder frischen Wind in die Kurse der beiden bayerischen Regionalbanken, der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank und der Bayerischen Vereinsbank. Dieses muntere Spiel dürfte sich in den nächsten Monaten noch oft wiederholen, denn von heute auf morgen wird der Zusammenschluß nicht in die Tat umgesetzt werden können.

Eine unverhoffte Hausse erlebten die Rheinpreußen- und Deutsche Erdöl-Aktien. Sie steht im Zusammenhang mit dem Abfindungsangebot, das den freien Rheinpreußen-Aktionären gemacht worden ist. Sie können eine Barabfindung von 270 Mark je 100-Mark-Aktie annehmen oder DEA-Aktien im Nominalbetrag von 150 Mark. Da diese gegenwärtig einen Kurswert von 330 Mark repräsentieren, ist der zweite Weg der vorteilhafteste. K. W.