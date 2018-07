Inhalt Seite 1 — Gezielte Dämpfung der Abwehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Lösung eines der schwierigsten Probleme der modernen Chirurgie ist möglicherweise in greifbare Nähe gerückt: Die bei Organverpflanzungen so gefürchtete Immunreaktion des menschlichen Körpers, die das fremde Organ wieder abstoßen will, kann vielleicht schon in Kürze weitgehend ausgeschaltet werden.

Eine Gruppe von Wissenschaftlern der Pritzker School of Medicine an der Universität Chikago hat eine Methode entwickelt, mit der zwar die Vernichtung des Fremdorgans verhindert, jedoch die natürliche Abwehrreaktion des Körpers gegen Infektionen nicht beeinträchtigt wird.

Die neue Technik ist das Ergebnis achtjähriger Forschungsarbeit im Auftrage und mit Unterstützung der US-Gesundheitsbehörde. Die grundsätzlichen Arbeiten über Mechanismen, die die Immunreaktion steuern, wurden von den Pathologieprofessoren Donald A. Rowley und Frank W. Fitch in Zusammenarbeit mit ihren Studenten ausgeführt; die Anwendung und weitere Ausweitung auf Organverpflanzungen haben die Chirurgen Professor Frank P. Stuart und Dr. Tatsuo Saitoh untersucht.

Der Organismus aller Säugetiere antwortet auf das Eindringen von Fremdstoffen oder Antigenen mit zwei Reaktionen: Erstens produziert er Antikörper, Eiweiße, die sich an die Antigene anlagern und sie so ihrer Wirkung berauben und zweitens werden bestimmte weiße Blutkörperchen erzeugt. Gegen jedes Antigen werden spezifische Antikörper und spezifische Blutkörperchen hergestellt, die nur mit diesem reagieren. Während die Antikörper den Schutz des Körpers gegen Infektionen übernehmen, greifen die weißen Blutkörperchen die Fremdzellen an und vernichten sie. Ein transplantiertes Organ erzeugt beide Abwehrstoffe, doch nur die weißen Blutzellen werden ihm gefährlich und suchen es zu vernichten.

Bisher unterdrückten die Chirurgen bei Organübertragungen die Abwehrreaktionen dadurch, daß sie hohe Dosen von Medikamenten verabfolgten, die die gesamte Immunreaktion des Körpers herabsetzen. Das hat jedoch die unerwünschten Nebenwirkungen, daß die Patienten jetzt jeder Infektion fast schutzlos ausgeliefert sind und daher längere Zeit in einer Isolierstation verbringen müssen.

Die neue Technik hat den Vorteil, daß durch sie nur die Abstoßung des Transplantats unterdrückt wird, die Schutzreaktionen gegen neu eindringende Fremdstoffe aber erhalten bleiben.

Die Methode beruht auf zwei Prinzipien: der Verabfolgung von Antigenen und der gleichzeitigen Gabe von Antikörpern gegen diese Antigene. Die Antikörper regeln und kontrollieren nämlich die Immunreaktionen gegen ihre Antigene. Sie wirken in einem gewissen Sinne wie eine rückgekoppelte Kontrollinstanz, die eine zu starke Abwehr gegen die Fremdstoffe verhindert. Gibt man einem Patienten also gleichzeitig mit dem körperfremden Organ dessen Antikörper, so wird die Abwehrreaktion des Körpers gegen das Fremdorgan weitgehend unterdrückt, weil Antigene und Antikörper sich weitgehend neutralisieren. So werden nur wenige der speziellen, dem Transplantat feindlichen, weißen Blutkörperchen gebildet.