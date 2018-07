Inhalt Seite 1 — Herr am eignen Herd? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Des Glückes ungemischte Freude ward keinem Sterblichen zuteil. Hat der glückliche Erbauer oder Käufer eines Eigenheims die zahlreichen Hürden der Behörden — Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Baupolizeiverordnungen — und die Finanzierungsschwierigkeiten mit Erfolg gemeistert, ist das Gebäude von den Handwerkern ohne allzu große Überschreitungen der vereinbarten Fristen erstellt, so meint er, nun frei über Räume und Garten verfügen und alles nach eigenem Geschmack einrichten, umbauen oder ändern zu können.

Leider irrt hier der frischgebackene "Eigenheimer". Zahlreiche Vorschriften zwingen ihn, wieder um behördliche Genehmigungen oder — in Grenzangelegenheiten — um Zustimmung des Nachbarn bitten zu müssen. Sonst ist mit Klagen oder polizeilichen Verfügungen zu rechnen.

Was man auf seinem Eigentum tun darf und was nicht, ist im einzelnen nur von Fachleuten zu erfahren. Die einschlägigen Bestimmungen sind nämlich in vielen Gesetzen und Verordnungen verstreut. Die Regelungen in den Bundesländern weichen voneinander ab.

Auf keinen Fall darf das neuerrichtete Haus gewerblich genutzt, dürfen auch nur einzelne Räume für gewerbliche Zwecke verwendet werden. Die "Zweckentfremdung" von Wohnraum muß genehmigt werden.

Nicht einmal im Garten kann der neue Eigenheimer frei schalten und walten. Anlagen in den Vordergärten können von Dienststellen angeordnet und dürfen dann nicht geändert werden. Im Nutzgarten muß überlegt werden, ob Bäume und Büsche unmittelbar an die Grenze gesetzt werden sollen. Denn Büsche und Bäume wachsen. Sie beschatten später des Nachbarn Grundstück und bringen allen Beteiligten Verdruß.

Wohngebieten meist nicht zulässig. Sogar Kaninchenställe können vom Nachbarn beanstandet werden. Unangenehme Gerüche dürfen — laut Bürgerlichem Gesetzbuch — nicht die Grundstücksgrenzen überfliegen.

lichkeitsbedürfnis im eigenen Swimmingpool frönen möchte, überlege sich, ob das Wasser in ein Regenwassersiel abfließen kann. Grundsätzlich sind Swimmingpools aber genehmigungsfrei.