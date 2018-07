Es geht um runde 260 Milliarden Mark. Soviel kostete der Nachkriegs-Wohnungsbau bis heute, und soviel wird nach Schätzungen des Bundeswohnungsbauministers Lauritzen für die Erneuerung der deutschen Städte aufzuwenden sein.

Wohnungsbau und Städtebau sind aber zwei verschiedene Dinge. Gerade weil nach den Zerstörungen, die der Hitler-Krieg anrichtete, der Bau von Wohnungen die vordringlichste Bau-Aufgabe überhaupt war, wurde zwangsläufig mehr oder weniger drauflos gemauert. Die Errichtung kommunaler Gebäude – wie Rathäuser und Schulen – geriet ins Hintertreffen.

Um mit dem Bau-Hickhack Schluß zu machen, um endlich sinnvoll ganze Städte planen und bauen zu können, strebte schon Paul Lücke, Wohnungsbauminister während der CDU/FDP-Koalition, ein Städtebauförderungsgesetz an. Er und sein Amtsnachfolger Ewald Bücher reichten Gesetzentwürfe ein, die aber den Bundesrat nicht passieren konnten.

Der modifizierte Entwurf des SPD-Ministers Lauritzen sollte nun in dieser Legislaturperiode endlich grünes Licht für neue Städte geben. Aber Grundeigentümer und Finanzexperten legen sich, quer. Es geht um den Zwangsverkauf zu Zwangspreisen in notwendigen Sanierungsfällen, und es geht um die finanzielle Beteiligung des Bundes.

An Einzelheiten, die nicht im Prinzip, sondern nur in Grenz- und Einzelfällen umstritten sind, wird die Verabschiedung des so wichtigen Gesetzes vorerst wahrscheinlich scheitern. Hickhack im Detail verhindert die Entstehung einer „großen Linie“, die dazu beitragen sollte, mit dem Städtebau-Hickhack endlich Schluß zu machen, izh